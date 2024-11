Chaque semaine, InfoNews Hebdo vous propose un tour d’horizon de l’actualité IT. Et cette semaine, les annonces s’enchaînent avec notamment une conférence Microsoft Ignite 2024 riche en annonces. Mais pas que… Mistral montre les muscles de son nouveau « Le Chat », HPE renouvelle sa gamme de stockage, et le TOP500 publie un podium exascale très américain…

Pour décrypter une actualité tech particulièrement bouillonnante cette semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont comme il se doit au rendez-vous de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo. Nos deux experts nous ont concocté un programme riche en nouveautés et analyses.

On débute avec la conférence Microsoft Ignite 2024 et ses annonces à commencer par l’arrivée des Copilot Acions, des macros intelligentes qui promettent d’automatiser les tâches répétitives dans la suite Office et au-delà. L’éditeur renoue également avec le concept des clients légers en lançant Windows 365 Link, un petit boîtier à 350$ pour accéder instantanément à un poste Windows depuis le cloud et le service DaaS Windows 365.

Autre innovation, après l’incident Crowdstrike qui a causé des millions d’écrans bleus cet été, Microsoft réagit et blinde enfin Windows avec une solution prometteuse dénommée « Windows QMR » qui sera soumise aux Windows Insiders dès le début de l’année prochaine.

Mais les IA ne sont pas uniquement américaines et il y a du neuf du côté de l’Héxagone. Mistral AI poursuit son ascension avec (enfin!) plein de nouvelles fonctionnalités pour son assistant conversationnel « Le Chat« , avec notamment l’arrivée de l’analyse de documents PDF et de la recherche web, se rapprochant ainsi des standards établis par OpenAI (ChatGPT), Anthorpic (Claude AI) et Google (Gemini). « Le Chat » se révèle ainsi un vrai concurrent européen des leaders américains et son nouveau modème Pixtral Large fait merveille. A essayer de toute urgence.

HPE revient dans l’actualité cette semaine avec le lancement de sa gamme Alletra ND10000, spécialement conçue pour le stockage objet.

Autre information majeure de la semaine, le nouveau podium TOP500, qui classe les 500 super-ordinateurs les plus puissants de la planète, affiche un nouveau Podium entièrement américain et surtout entièrement exascale. En effet, le tout nouveau « El Capitan« , pourtant encore en phase de montage, vient prendre la première place avec une puissance de 1,7 exaflops décoiffant l’Aurora et le Frontier !

Le dossier de la semaine est consacré au nouveau mais traditionnel classement des éditeurs de logiciels français. Il révèle une croissance solide du secteur. Cette 14ème édition met en lumière deux tendances majeures : l’adoption massive de l’IA générative et la transformation des modèles économiques vers le SaaS qui représente désormais 62% des revenus.

Pour finir, nous rendons hommage à Thomas-Eugène Kurtz, cofondateur du langage BASIC, une révolution qui a marqué des générations de développeurs.

EN BREF :

Les Copilot Actions infusent Microsoft 365

Microsoft relance le Thin Client

Surprise… Microsoft lance Windows 365 Link, un terminal léger revival des années 2000 pour booter directement sur le cloud DaaS Windows 365.

>> Microsoft réanime le concept du Thin Client avec son PC Windows 365 Link

>> Quick Machine Recovery, l’arme anti incident Crowdstrike de Windows

>> Microsoft Ignite 2024 : 10 annonces « non-IA » pour DSI

Mistral étoffe son Le Chat

Enfin… L’assistant conversationnel de Mistral AI refait son retard sur ses concurrents : recherche Web, Canvas, Génération d’images, Analyse de PDF…

>> Mutimodalité, Canvas, analyse de documents, agents IA… Le Chat refait son retard



HPE renforce son stockage objet

Découvrez la nouvelle gamme Alletra ND10000 pour le stockage objet

El Capitan, n°1 des supercalculateurs

LE DOSSIER

Un TOP250 sous influence IA Gen



>>

Les éditeurs de logiciels français abordent 2025 avec optimisme, malgré les défis liés aux modèles économiques et à l’essor de l’IA>> TOP 250 : Les éditeurs maintiennent le cap

LE RENDEZ-VOUS

« La gouvernance de la data au service de la croissance »



>>

Ne manquez pas la matinale du 11 décembre organisée par IT for Business, consacrée à la gouvernance des données et aux apports de l’IA générative.>> Les Matinales IT For Business – Data : mettre la gouvernance au service de la croissance

HOMMAGE

End pour le fondateur du Basic



>> Disparition de Thomas Kurtz, père du BASIC, à l’âge de 96 ans Décès de Thomas Kurtz Co-créateur du langage BASIC : Un pionnier de l’informatique s’éteint à 96 ans