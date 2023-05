Retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité avec au menu de cet épisode de la visio réinventée chez Google, des plugins pour ChatGPT, une IA pour ServiceNow et une longue série d’acquisitions dans le monde IT.

Diffusée exceptionnellement ce Lundi, au lieu du traditionnel rendez-vous du vendredi, InfoNews Hebdo revient animer votre fin de journée avec un récapitulatif des actualités IT de la semaine écoulée.

Comme d’habitude, Jean-François Le Nilias et Guy Hervier commentent et déchiffrent une actualité notamment marquée par toujours un peu d’IA que ce soit pour rendre la vidéoconférence plus vraie que nature avec le projet Starline de Google, ou pour étendre le potentiel de l’IA avec des plugins capables de laisser les IA interagir entre elles ou d’enrichir le savoir de l’IA avec des données spécifiques, ou encore pour transformer le quotidien des IT avec l’intégration de l’IA dans le moteur de ServiceNow.

Bien sûr, dans cet épisode, le Cloud n’est pas oublié alors que le gouvernement s’intéresse aux pratiques des hyperscalers américains et veut lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans le Cloud.

Le marché de l’IT repart en phase de consolidation avec de nombreuses acquisitions annoncées ces derniers jours et sur lesquelles reviennent nos animateurs.

Enfin, le dossier de la semaine est consacré à une nouvelle étude qui démontre que le logiciel domine bien le monde désormais au point que les applications se sont tellement multipliées sur les bureaux qu’il devient de plus en plus difficile de les gérer.

     

EN BREF

00:40 – La vidéoconférence plus vraie que vraie ?

00:50 – Pluie de plugins pour ChatGPT

08:15 – ServiceNow met de l’IA dans son moteur

10:40 – Le projet de loi pour contrer les pratiques anticoncurrentielles

14:30 – Acquisitions : de Qlik à IBM en passant par Wallix

DOSSIER

18:00 – Le nombre d’applications explose sur le bureau

RENDEZ-VOUS

21:15 – Matinale IT for Business sur la dématérialisation des factures

Comment préparer ses équipes et son SI à la dématérialisation obligatoire des factures.

Le 15 juin 2023, en Direct Live dès 9H30.

CARTON JAUNE

22:50 – Le G7 va réfléchir à l’IA

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE IT DE LA SEMAINE