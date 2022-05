Chaque vendredi, la rédaction d’InformatiqueNews fait un point en vidéo des temps forts de l’ actualité IT de la semaine écoulée avec au sommaire cette semaine, le Red Hat Summit, une enquête contre SAP, la domination du cloud AWS en France, le rapport de la CNIL, la fin des mots de passe et …

Comme à l’accoutumé, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffrent ensemble les principales informations de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Cette semaine leur attention a été retenue par la fin annoncée des mots de passe, les trois géants que sont Microsoft, Google et Apple ayant décidé de s’associer autour d’un standard commun. Le rapport de la CNIL sur son activité 2021 confirme que l’année 2021 a été une année noire pas uniquement du côté de la santé mais aussi du côté de la cybersécurité avec à la clé un record de violations de données, et un record d’amendes !

Ils reviennent aussi sur les annonces du Red Hat Summit 2022, sur la fuite du futur « One Outlook » le client universel préparé de longue date par Microsoft ainsi que sur une étude du marché des services IaaS/PaaS en France, un marché toujours très dominé par les acteurs américains et AWS en particulier.

Enfin, ils s’intéressent à l’enquête ouverte par l’autorité de la concurrence avec le soutien de l’USF à l’encontre de SAP.

     

Au sommaire de ce numéro :

> One Outlook, le client universel de Microsoft devrait bientôt être dévoilé

> Red Hat tient son sommet avec RHEL 9 et une version Azure de Ansible Automation

> Microsoft, Google et Apple travaillent à la disparition du mot de passe

> Les notations de violation explosent selon la CNIL

> AWS domine le marché français du cloud public IaaS/PaaS

> Le Dossier de la semaine :

L’autorité de la concurrence enquête sur SAP, l’USF soutient la démarche

> A venir prochainement :

SANTEXPO, le rendez-vous annuel de la Santé, du 17 mai au 19 mai 2022

> Coup de gueule : L’Internet c’est facile ? Pas toujours !

