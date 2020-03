L’intégrateur Insight Enterprises annonce l’acquisition de l’entreprise française de conseil et services vNext. Crée en 2020, cette dernière est un des leaders du marché de conseil numérique et de services managés autour des solutions Microsoft Cloud (Azure, Office 365, Dynamics 365, …).

Avec cette acquisition de vNext, Insight renforce ainsi sa capacité à fournir des services de conseil et de déploiement afin de mieux soutenir les initiatives de transformation digitale de ses clients.

Carlo Purassanta, Area Vice-Président de Microsoft France, salue ce rapprochement. « Insight est notre principal partenaire de licences Microsoft en France depuis plus de dix ans » rappelle-t-il. « Grâce à l’acquisition de vNext, Insight étend considérablement ses capacités de services et ses prestations pour les entreprises et les clients en France ».

Pour Richard Ramos, Directeur Général Insight France, « l’intégration de vNext dans le projet Insight nous a semblé évidente. La qualité de nos collaborateurs respectifs, nos valeurs communes et notre vision du marché ont permis de rapidement nous projeter vers une vision commune : celle d’être le partenaire de référence sur le marché français dans la transformation digitale des entreprises ».