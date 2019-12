Difficile de résister aux sirènes de l’intelligence artificielle quand c’est Tony Stark qui en parle ! Et quoi de plus logique que de faire appel à l’homme rendu super puissant par une armure boostée à la haute technologie pour expliquer comment fonctionne l’IA et à quoi elle peut servir ?

Fan ou pas du héros de Marvel, la nouvelle série documentaire « The Age of A.I. » diffusée sur YouTube Originals depuis le 18 décembre dernier ne manque pas d’intérêt. Prévue sur huit épisodes, elle est présentée par l’acteur Robert Downey Jr. Cette fois-ci, il interprète le rôle d’un certain Mr Loyal qui fait les présentations générales.

Pédagogique et généraliste, la série a pour ambition de démystifier l’IA en apportant des exemples concrets de son utilisation dans les effets spéciaux au cinéma, pour aider les personnes handicapées et, de façon plus globale, pour améliorer le quotidien de chacun. Chaque épisode est l’occasion de rencontres avec des scientifiques et des innovateurs qui expliquent comment ils utilisent l’IA pour transformer le monde.

Les quatre premiers épisodes d’environ une demi-heure sont déjà disponibles sur YouTube. Les quatre derniers sont prévus pour le 15 janvier prochain.