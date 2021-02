Juniper, spécialiste des équipements de télécommunications et des solutions réseaux, annonce Parangon Automation, un portefeuille d’applications logicielles cloud natives.

Cette plateforme unifiée de gestion du réseau améliore l’intégration et la communication entre les différentes applications et doit permettre de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, via une corrélation automatisée des évènements réseau.

Parmi les fonctionnalités offertes, la capacité à identifier et résoudre les problèmes avant même que l’utilisateur ne les constate, en s’appuyant sur du machine learning et de la télémétrie en temps réel. Autre nouveauté, l’intégration d’une une analyse multicouche pour visualiser, analyser et localiser les problèmes du terminal au réseau, et inversement.

Enfin, des fonctionnalités algorithmiques et analytiques de pointe fournissent une visibilité étendue sur le réseau, les terminaux et la disponibilité des services.

Juniper revendique, quelle que soit la complexité du réseau, la minimisation des risques d’interruption de service et la facilitation des nouveaux déploiements. Avec pour objectif de fournir aux opérateurs des outils et moyens de lutter contre la congestion des réseaux, la latence ou le manque de visibilité.