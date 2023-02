Le 7 mars 2023 se tiendra la première édition française des Kubernetes Community Days. Un évènement autour d’une technologie qui est devenue un standard de fait en un temps record mais qui soulève encore bien des interrogations. Pour en parler, deux des organisateurs, Smaïne Kahlouch (CNCF) et Aurélien Violet (Enix), sont nos invités de la semaine.

Il était temps que les vibrantes communautés Kubernetes en France aient leur rendez-vous d’échanges et de rencontres. Retours d’expérience, démonstrations, tables rondes, sessions techniques viendront rythmer cette première édition française des Kubernetes Community Days, édition qui se tiendra le 7 mars à Paris (au Centre Georges Pompidou).

Pour évoquer cet évènement, deux des organisateurs, Smaïne Kahlouch (ambassadeur CNCF) et Aurélien Violet (Chief Products Enix), sont nos « Grands Témoins ».

Avec Jean-François Le Nilias et Loïc Duval, ils reviennent sur le contenu de cette journée communautaire, sur l’importance de mettre en avant les acteurs français de cet univers mais aussi sur le succès indiscutable de Kubernetes.

Ils évoquent les atouts de la plateforme, les défis d’implémentation et organisationnels qui en découlent pour les entreprises, les ponts entre l’univers des containers et des VMs, les limites de la portabilité des workloads sous Kubernetes, les problématiques de sécurité et de modernisation des approches pour le « cloud native ».

Un tour d’horizon sans langue de bois qui constitue une excellent mise en bouche avant l’événement du 7 mars…

