Mirantis met une nouvelle fois la poche au portefeuille pour s’emparer de Shipa et faciliter toujours plus l’utilisation de Kubernetes par les développeurs.

En novembre 2019, Mirantis récupérait les solutions entreprises de Docker et changeait de dimension dans l’univers des containers. Dès le départ, cette acquisition avait pour objectif de faire de Mirantis un acteur majeur de l’univers Kubernetes-as-a-Service et du développement autour de Kubernetes.

Depuis, Mirantis n’a cessé d’étoffer son portfolio et a notamment imposé son OpenStack for Kubernetes, une distribution de la plateforme cloud OpenStack optimisée pour fonctionner sous Kubernetes. L’éditeur est aussi connu pour son outil Lens (acquis en 2020), l’un des IDE Kubernetes les plus populaires du marché.

Fidèle à sa stratégie, Mirantis annonce aujourd’hui le rachat de Shipa, un éditeur californien connu pour son outil facilitant le quotidien des développeurs et destiné à exécuter les applications sur Kubernetes sans avoir à connaître Kubernetes. Il permet également aux ops d’appliquer des contrôles et des politiques.

Le rachat vise justement à renforcer les capacités de Lens, l’IDE Kubernetes de Mirantis. Lens simplifie l’utilisation de Kubernetes en proposant des fonctionnalités de gestion et de déboguage des workloads indépendamment du nombre de clusters sur lesquels ils sont déployés. Shipa va lui apporter des fonctions de découverte d’applications en temps réel, d’observabilité, de sécurité et de gestion des opérations.Il permettra facilement de voir comment les applications et les microservices sont déployés et apportera une vue graphique des connexions réseau et des cartes des dépendances des applications.

« La technologie de Shipa apporte des capacités d’optimisation aux utilisateurs de Lens, a souligné Adrian Ionel, co-fondateur et CEO de Mirantis. Cela aidera les équipes logicielles cloud native à aller encore plus vite ». Les dirigeants de Shipa et leurs les équipes rejoindront celles de Mirantis.

