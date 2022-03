L’opérateur mobile Rakuten Symphony annonce le rachat de la startup californienne Robin.io dont elle était l’un des principaux clients et investisseurs.

La grande valse des startups de l’univers Kubernetes se poursuit. Après Alcide (racheté par Rapid7), Banzai (Cisco), Bitnami (VMware), DataMecanix (NetApp), Docker (Mirantis), Heptio (VMware), Jetstack (Venafi), Kontena (Mirantis), Kasten (Veeam), Lens (Mirantis), MayaData (DataCore), Octarine (VMware), Portshift (Cisco), Portworx (Pure Storage), StarRox (Red Hat), c’est au tour d’une jeune pousse très en vue ces derniers mois de se faire absorber : Robin.io.

La startup américaine s’est fait connaître pour sa solution de stockage hyperconvergée en mode bloc (Robin CNS) construite sur et pour Kubernetes. Notamment supportée par AWS, Azure, GCP et IBM, la solution facilite le portage des applications d’un cloud à l’autre grâce à ses capacités d’encapsulation de tout le contexte des workloads stateful.

L’éditeur a également introduit l’an dernier une plateforme Kubernetes complète (Robin CNP) spécialement optimisée pour le Edge Computing et les applications faisant un usage intensif du réseau. La plateforme se présentait comme une solution « clé en mains » pour aider les opérateurs à déployer des services Open RAN (Open Radio Access Networks), 5G Core, Private 5G ou MEC (Multi-access Edge Compute). Elle avait notamment séduit l’opérateur japonais Rakuten Symphony (qui avait d’ailleurs investi 38 millions de dollars dans la startup).

On apprend aujourd’hui que Rakuten Symphony (opérateur télécom 4G/5G créé par le géant japonais du e-commerce Rakuten) annonce l’acquisition de Robin.io et de ses 70 brevets autour des technologies « cloud-native » pour un montant non divulgué.

« Les exigences du cloud Edge sont spécifiques et critiques alors que les opérateurs mobiles passent à la 5G. La prochaine ère d’expériences numériques nécessite un autre niveau de performance, de réactivité et de cohérence qui permet d’accélérer en toute sécurité la transformation des opérateurs télécoms et des entreprises tout en créant une plateforme pour supporter les 10 prochaines années » explique Tareq Amin, CEO de Rakuten Symphony. « La plateforme cloud CNP de Robin.io a prouvé son efficacité pour les charges de travail les plus exigeantes de l’univers mobile et nous pensons qu’elle permettra à Rakuten Symphony d’accélérer en toute sécurité la transformation cloud-native de nos clients et de préparer le secteur pour l’avenir. Nous prévoyons de continuer à investir dans le portefeuille de produits cloud-native de Robin.io afin de faire progresser nos capacités et d’offrir la plateforme cloud la plus avancée et la plus intégrée à destination des opérateurs mobiles. »

Cette acquisition est essentielle pour Rakuten Symphony dont les infrastructures reposent sur la solution de Robin.io mais aussi pour son offre à destination des MVNO 5G.

Elle s’inscrit dans une tendance qui amène les grands clouds à, eux aussi, se positionner sur la fourniture de services 5G. Azure propose par exemple Azure Private 5G Core et Azure Private MEC. Le cloud de Microsoft a noué de nombreux partenariats autour de la 5G notamment avec AT&T, Intelsat, Lockheed Martin, etc. Il a aussi acquis plusieurs acteurs de la mobilité 5G tels que Affirmed Networks ou Metaswitch Networks. AWS propose également des services concurrents à commencer par AWS Private 5G (annoncé à Re:Invent 2021).

Avant ce rachat, Robin.io avait levé 86 millions de dollars (dont 38 millions en Série C provenant justement de Rakuten Capital en juillet 2021). Le co-fondateur et CEO de Robin.io, Partha Seetala, demeure pour l’instant à la tête de l’entreprise et de la nouvelle unité « Unified Cloud Business » de Rakuten Symphony.