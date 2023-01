La dernière version de Mirantis OpenStack pour Kubernetes (Mosk 22.5) est disponible. L’éditeur annonce par la même occasion une forte croissance de l’utilisation de son outil, preuve qu’OpenStack est toujours bien vivant…

L’éditeur open source Mirantis développe une panoplie de logiciels dédiée au cloud et, plus particulièrement au cloud privé. Ses solutions simplifient le déploiement d’applications containérisées, l’administration et la mise à l’échelle en centralisant tout le suivi sur une plateforme unique.

Pour outiller les développeurs comme les ops, ses outils couvrent un large spectre, de la gestion de l’infrastructure de containers avec Mirantis Container Cloud au datacenter as a service en passant, entre autres, par OpenStack pour Kubernetes. Cette dernière solution centralise la journalisation, la surveillance et les alertes et propose des outils pour automatiser la gestion des infrastructures, du provisionnement matériel à la configuration logicielle.

La dernière version de Mirantis OpenStack pour Kubernetes – MOSK 22.5 – est désormais disponible et prend complètement en charge OpenStack Yoga (25ème release d’OpenStack). Elle intègre le système de fichiers partagés sous forme de service, OpenStack Manila, qui permet une meilleure compatibilité avec les workloads des générations précédentes non pensés pour S3. Enfin, l’intégration avec les outils de suivi d’analyse de l’état des ressources cloud a été simplifiée.

Mirantis a profité de cette mise à jour pour annoncer une multiplication par 10 en 2022 du nombre de machines virtuelles déployées sur son outil. « La forte croissance des déploiements de machines virtuelles sur MOSK en 2022 offre une nouvelle fois la preuve qu’OpenStack reste une infrastructure importante et pertinente pour les charges de travail virtualisées chez les entreprises et les fournisseurs de services, explique Artem Andreev, responsable produit, Mirantis OpenStack for Kubernetes. Les difficultés typiques liées au déploiement et à l’exploitation des clusters OpenStack sont éliminées grâce à une plateforme de virtualisation facile à utiliser, conteneurisée et configurée de manière optimale pour Kubernetes. »

