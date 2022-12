Un des sujets de la souveraineté, c’est la dépendance aux technologies. Pour limiter l’impact de cette dépendance, l’open source est une base essentielle. Red Hat en est convaincu depuis ses origines. L’acteur, désormais très présent dans les clouds, est l’invité de la semaine de Guy Hervier en la personne de Jean-Christophe Morisseau, directeur général de Red Hat France.

Les entreprises s’inscrivent désormais sur le long terme dans l’adoption d’infrastructure de containers en remplacement de leur infrastructure de virtualisation. C’est ce que constate Jean-Christophe Morisseau, directeur général de Red Hat France, alors que cette stratégie est aussi alignée sur celle du « move to cloud », celle du Green IT et celle du cloud de confiance. Il est le dernier invité de l’année de Guy Hervier.

Ensemble, ils évoquent les annonces phares de Red Hat Linux en 2022 à commencer par la sortie de la version 9 de RHEL le produit historique de Red Hat, sur les avancées d’Ansible et son déploiement dans Azure alors que l’hyperautomatisation doit s’imposer sur toutes les infrastructures pour gagner en agilité et résilience, ainsi que sur MicroShift, la version « Edge » d’OpenShift et l’importance des containers pour les applications Edge.

Ils reviennent aussi sur l’importance des technologies open source pour assurer une vraie souveraineté technologique de l’Europe dans le cloud parce qu’elles contribuent à limiter une trop forte dépendance aux technologies américaines notamment. « La souveraineté, c’est choisir ses dépendances » rappelle Jean-Christophe Morisseau.

