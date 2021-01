Premier rendez-vous 2021 d’InfoNews Hebdo. Au sommaire : Windows en 2021, du FPGA dans les CPU AMD et Atos qui lorgne sur le géant américain DXC Technology…

Bienvenue sur InformatiqueNews Hebdo version 2021 ! C’est reparti pour une nouvelle saison de votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo en compagnie de Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui décryptent l’essentiel de l’actualité IT de la semaine.

Au sommaire de ce premier numéro de l’année, les nouveautés de Microsoft attendues en 2021 du côté de Windows et du poste de travail, les velléités d’AMD d’intégrer du FPGA dans les CPU, la bande qui ne veut pas mourir, un retour sur les grandes acquisitions de 2020 et bien évidemment un long focus sur la nouvelle phare de la semaine : Atos qui envisage d’acquérir DXC Technology..

   

EN BREF, CETTE SEMAINE

01:05 Une année 2021 bien remplie pour Windows et Microsoft en 2021

Windows 10X, CloudPC, Project SunValley, Project Monarch… Microsoft nous réserve du lourd en 2021. Petit point sur les nouveautés attendues du côté de Windows et d’Outlook.

03:55 AMD travaille au couplage CPU et puces programmables

Comme Intel (qui avait racheté Altera en 2014) avec ses « Hybrid Xeon », AMD – qui a racheté Xilinx fin 2020 – envisage d’associer CPU et FPGA dans ses processeurs pour serveurs Epyc.

06:25 IBM et Fujifilm présentent une cartouche prototype de 580 To

Non, la bande ne veut pas mourir. L’un des plus ancestraux médias de stockage et de sauvegarde de l’informatique n’a pas dit son dernier mot. Revigorée par le fléau des ransomwares et la nécessité de continuer des sauvegardes « à l’ancienne » pour les parer, la bande continue d’innover : 580 To sur une cartouche…

09:20 Domotique : 30 millions de compteurs Linky

La pandémie n’a pas freiné le déploiement des compteurs intelligents Linky. Enedis a déployé 30 des 35 millions de compteurs qu’il compte déployer.

01:05 Retour sur les acquisitions de 2020 : Nvidia et AMD grands vainqueurs

NVidia qui rachète ARM. AMD qui s’offre Xilinx. Salesforce qui engloutit Slack… Retour sur les grandes acquisitions 2020 dans l’IT.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:55 Atos envisage de racheter DXC Technology

L’ESN française Atos a confirmé avoir entamé des discussions avec un concurrent : le géant américain DXC Technology. Bien plus grosse qu’Atos, la société née de la fusion de CSC et HPE Infogérance est en difficulté. Et le Français se voit bien l’acquérir pour 10 milliards de dollars. Une opération qui s’annonce complexe et difficilement réalisable.

À VENIR :

16:55 Internet satellitaire : L’Union Européenne riposte à Starlink

Sacro-sainte « souveraineté des données » oblige, Bruxelles aimerait faire de l’ombre à Elon Musk et son réseau satellitaire Starlink en créant un système concurrent. L’Europe a confié à un consortium mené par Airbus le soin de vérifier la faisabilité d’un tel projet.

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

19:00 Le Leti aide Intel dans la course aux performances

Intel demande au CEA Leti un coup de main pour mettre au point sa vision d’architectures à « Chiplets » multipliant les processeurs (CPU, GPU, DSP, FPGA, ASIC, etc.) grâce à de nouvelles solutions d’interconnexion des composants. Plutôt que d’avoir de super SOCs, la vision chiplet permet de rester sur des chips dédiés et moins coûteux à fabriquer.