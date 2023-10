Selon les principaux analystes du marché, les ventes de PC sont toujours en baisse mais la chute est désormais moins violente et la tempête semble même dernière nous désormais.

Depuis 8 trimestres et l’explosion des ventes durant les deux années de crise pandémique et de confinements, le marché des PC est orienté à la baisse. Certains trimestres, comme le premier trimestre 2023, ont même été brutaux avec des chutes des ventes supérieures à 30%.

Contrecoup de la croissance artificielle née des confinements, difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs, montée en puissance des Cloud PC, marché de la seconde main vivace et prolongation de la durée de vie des équipements, inflation des prix, crises géopolitiques, tout contribue à fragiliser un marché du PC qui a connu plus d’une décennie de morosité avant les années Covid.

Canalys estime qu’il s’est écoulé 65,6 millions d’unités au troisième trimestre 2023. IDC table plutôt sur 68,2 millions de PC et Gartner sur 64,3 millions de machines. Au final, ces ventes représentent une baisse comprise entre 7 et 9% au troisième trimestre 2023 et c’est plutôt une bonne nouvelle après plusieurs trimestres de baisse à deux chiffres.

Lenovo domine le marché mondial devant HP (seul constructeur en hausse ce trimestre) et Dell (qui a décidément bien du mal à retrouver une dynamique malgré de belles machines et une présence bien installée sur le marché). Apple frise les 10% de parts de marché et s’accroche à une quatrième place que ni Asus, ni Acer sont proches de lui dérober.

La plupart des analystes ne voient pas d’embellie notable sur le marché avant le milieu de l’an prochain avec une combinaison favorable : l’arrivée des PC dopés à la l’IA (ou AI PC), la fin de vie de Windows 10 et l’approche de Windows 12.

À lire également :