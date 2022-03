Retrouvez InfoNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo hebdomadaire qui passe en revue toute l’actualité de l’informatique et des télécoms. Au sommaire de l’Actu IT, la guerre en Ukraine et les inquiétudes de l’ANSSI, le MWC et ses présentations du WiFi 7, les chiplets qui ont droit à leur standard…

L’un est en Floride, l’autre à Paris… Mais nos commentateurs sont de retour pour ce numéro décalé d’InfoNews Hebdo qui comme chaque semaine fait le tour de l’actualité de la semaine écoulée.

Cette semaine leur attention a été principalement retenue par l’actualité géopolitique et les répercussions de la guerre en Ukraine sur le cyberespace et la cybersécurité de la France et de l’Europe. Ils reviennent sur les recommandations de l’ANSSI et sur l’évolution actuelle des menaces cyber.

Heureusement, l’actualité IT est aussi ponctuée de sujets et thèmes plus légers. Nos commentateurs reviennent sur l’acquisition de Streamlit, sur le salon MWC 2022 avec ses nouveaux PC et l’annonce d’une première puce WiFi 7 chez Qualcomm, sur une nouvelle offre de stockage fichiers dans le cloud d’OVHcloud en partenariat avec NetApp et sur le nouveau standard UCIe…

    

EN BREF CETTE SEMAINE DANS L’ACTU IT

Windows 11 frôle les 20% de parts de marché…

Le déploiement de Windows 11 se poursuit à un bon rythme malgré l’incompatibilité du système avec bien des PC de plus de trois ans. Mais la dernière mise à jour de Windows 10 le devance largement.

UCIe, nouveau standard d’interconnexion des chiplets

Pour maintenir la Loi de Moore dans les années à venir, les fabricants de processeurs ont une recette : les chiplets ! Une conception modulaire des puces qui permet de les créer en assemblant des chiplets comme on assemble des Legos. Ne manquaient qu’un standard universel pour les assembler. C’est chose faite et il s’appelle UCIe.

Au MWC, Qualcomm, première puce compatible Wifi 7

Le Mobile World Congress 2022 de Barcelone vient de fermer ses portes. Le salon n’est plus l’évènement qu’il était autrefois mais plusieurs nouveautés PC et smartphones ont été présentées. Et Qualcomm a démontré sa nouvelle puce WiFi 7 alors que le standard est toujours en discussion…

OVH et NetApp partenaire pour un service de stockage de fichiers

OVHcloud lance un nouveau service de stockage en mode fichiers, façon NAS dans le Cloud, à la fois très performant et très résilient. Dénommé Enterprise File Storage, il s’appuie sur NetApp ONTAP Select.

Snowflake acquiert Streamlit pour 800M$

Pour renforcer son écosystème de développeurs et d’Apps dédiées à la Data, Snowflake annonce la plus importante acquisition de sa jeune histoire et absorbe la startup Streamlit pour 800 millions de dollars.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Conflit Russo-ukrainien : l’ANSSI met en garde sur la cybersécurité

La guerre en Ukraine ne s’arrêtera pas aux frontières de l’Ukraine. Car cette guerre est aussi une « cyberwar » sans frontière. L’ANSSI alerte DSI et RSSI de cyber-risques accrus et appelle à la vigilance de tous…

> Guerre en Ukraine : L’ANSSI invite les entreprises à prendre des cybermesures préventives prioritaires.

> Guerre en Ukraine : les inquiétudes cybersécurité du gouvernement et un satellite piraté

> L’ANSSI évoque Kaspersky dans sa dernière communication autour de la guerre en Ukraine

À SUIVRE PROCHAINEMENT

Réunion des ministres des télécoms européens – Mardi 8 mars et Mercredi 9 mars 2022

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, va présider une réunion informelle des ministres européens en charge du numérique et des télécommunications. Une réunion en deux volets : le premier sur les enjeux des menaces hybrides, la désinformation et les fake-news, le second sur protection et la résilience du cyberespace européen.

LE COUP DE GRIZOU

L’augmentation des prix de Microsoft 365 décalée de… 15 jours

Finalement l’augmentation des prix Microsoft 365 n’a pas eu lieu le 1er mars comme prévu. Elle a été repoussée au 14 mars pour permettre à l’écosystème de finir de s’adapter. Mais déjà les pressions montent pour un nouveau report alors que la guerre en Ukraine perturbe toute l’Europe et au-delà…