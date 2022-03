Traditionnellement, le Mobile World Congress est plutôt un salon de smartphones. Mais certains constructeurs ont profité de l’événement pour également introduire de nouveaux PC ultramobiles. Découvrez les meilleurs PC et Smartphones du MWC 2022.

Le Mobile World Congress a fermé ses portes. L’occasion de faire un point sur les annonces produits qui ont attiré notre attention.

Malmené par la crise pandémique, le Mobile World Congress n’est plus l’événement qu’il était autrefois. La plupart des constructeurs préfèrent désormais présenter leurs nouveautés smartphones lors d’événements dédiés et privés. Mais cette édition MWC 2022 a quand même été l’occasion de découvrir quelques nouveaux modèles de smartphones mais aussi… quelques nouveaux PC!

Voici les principales attractions de cette édition 2022…

Samsung Galaxy Book2 Pro : le retour de Samsung sur les PC!

Samsung ayant déjà présenté ses nouveaux smartphones Galaxy S22 et sa nouvelle génération de tablettes Galaxy Tab S8, le constructeur a profité du salon pour parler PC. Avec une bonne nouvelle, la marque va de nouveau lancer des ordinateurs sur le marché français après avoir délaissé l’hexagone sur ce segment ces dernières années. Ainsi les nouveaux « Galaxy Book2 » auront bien droit à une commercialisation dans notre pays.

Les « Galaxy Book2 Pro » sont déclinés en 13,3 pouces et en 15,6 pouces. Répondant au cahier des charges du label EVO d’Intel, ces machines sont fines, légères, élégantes et surtout dotées d’un écran AMOLED Full HD. Elles sont équipées du WiFi 6E, d’un capteur d’empreinte pour authentification Windows Hello et d’interactions avancées entre smartphones et PC.

Le Book2 Pro 13 pouces pèse 870 g pour 11,2 mm d’épaisseur. Il est animé par un processeur Intel Core i5 de 12 ème génération qui lui procure performances, mais aussi longue durée d’action puisque l’appareil est annoncé avec 21 heures d’autonomie.

Le Book2 Pro 15 pouces est animé par un Intel Core i7 de 12ème génération et possède 16 Go de RAM en standard.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 : convertible, agile et moderne

Samsung décline également sa nouvelle gamme en version « convertible » avec écran tactile monté sur une charnière 360°. Les machines « Galaxy Book2 Pro 360 » sont également livrées avec un stylet S-Pen.

On y retrouve le support en standard du WiFi 6E et une connectique qui comporte USB-C, USB-A 3.2 et ThunderBolt 4.

La gamme se décline en version 13,3 pouces (avec écran AMOLED et processeur Intel Core i7 ou Core i5 12ème génération) et en version 15,6 pouces (avec écran AMOLED Intel Core i7-1260P, un poids de seulement 1,41 Kg).

Oppo Find X5 Pro : un smartphone dans l’air du temps

Le nouveau Flagship d’Oppo bénéficie d’un design en métal et céramique plutôt réussi, certifié IP68. Très dans l’air du temps, le Find X5 Pro est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et Android 12.

La partie caméra a été co-développée avec Hasselblad et s’appuie sur un NPU MariSilicon dont l’IA vous permet de réussir vos clichés en toutes circonstances. Elle comporte un capteur Sony 50 MP, un ultra-grand angle 50 MP également signé Sony et un téléobjectif 13 MP (zoom optique x2).

Honor Magic 4 Pro : Honor revient fort.

Ancienne sous-marque de Huawei, Honor vole désormais de ses propres ailes échappant ainsi aux règles de bannissement de son ancienne maison mère. Le MWC 2022 était l’occasion idéale de marquer son grand retour avec un nouveau haut de gamme : le Magic4 Pro.

Concentré des dernières technologies avec sa connectivité 5G, son écran 120 Hz et son processeur Snapdragon 8 Gen 1, le Magic4 Pro se démarque par l’étonnant design de face arrière qui combine un appareil 50 MP, un grand angle 50 MP et un téléobjectif (x3,5 optique, x100 numérique) de 64 MP !

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen5 : une workstation puissante et légère

La nouvelle station graphique ultramobile de Lenovo allie le design raffiné et en finesse de la gamme « Thinkpad X1 » à l’ultra performance du CPU Intel Core i9 (série H génération 12) et des GPU NVidia GeForce RTX (du 3050 Ti au 3080 Ti selon les modèles).

L’écran est au format 16:10 et se décline selon les modèles en résolution FHD+ (1920×1200 pixels en 165 Hz) ou UltraHD+ (3840×2400 pixels en tactile ou en non tactile).

Le Thinkpad X1 Extreme Gen5 embarque un lecteur d’empreinte, 2 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB 3.2, du WiFi 6E et une batterie 90Whr qui explique son poids de 1,8 Kg.

Il peut accueillir jusqu’à 64 Go de RAM et jusqu’à 8 To de SSD NVMe (en PCIe). Le modem 5G est optionnel.

Lenovo ThinkPad X13s : le premier PC ARM vraiment réussi

Surprise du MWC, le ThinkPad X13S est le premier PC du marché animé en standard par Windows 11 on ARM. L’appareil qui ne pèse que 1 Kg est en effet animé par un processeur ARM (le Qualcomm 8cx Gen 3) qui lui procure non seulement 28 heures d’autonomie mais également une connectivité 5G intégrée.

Et pour la première fois, les performances espérées sont au rendez-vous. Surtout lorsqu’on utilise les applications nativement compilées en ARM qui sont désormais bien plus nombreuses qu’il y a un an.

Huawei MateStation : un air d’iMac mais des qualités propres

Banni de l’essentiel des technologies mobiles, Huawei continue d’avoir accès à Windows et aux processeurs Intel et AMD. Sa MateStation X ne cache pas franchement son inspiration. L’œil inattentif y verrait volontiers une machine Apple. Pourtant, le premier « tout en un » de Huawei a bien des qualités et spécificités qui le démarquent. L’écran de 28,2 pouces offre une résolution 4K+ et une expérience tactile (10 points multitouch). Il est monté sur un support qui permet d’ajuster l’angle de visualisation d’une pression d’un doigt mais qui masque également tous les connecteurs et câbles pour un design plus épuré. La machine est animée par un processeur AMD Ryzen 5-5600H ou Ryzen 7-5800H.

Huawei MateBook E : La Surface Pro 7 revisitée par Huawei

Pour son MateBook E, Huawei n’est pas allé chercher son inspiration chez Apple mais plutôt chez Microsoft. S’affichant comme un concurrent accessible de la Surface Pro 8, cette tablette « 2 en 1 » dispose d’un écran OLED, d’un clavier amovible aimanté, d’une Webcam frontale et d’un appareil photo à l’arrière. Elle est animée par un processeur Intel Core i3 de 11ème génération ou Core i7 de 11ème génération, ce qui peut surprendre à l’heure où la 12ème génération s’impose sur tous les modèles. Elle est livrée avec un stylet et pèse 709 grammes. Les prix démarrent à 649 euros (pour la version Core i3, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD).

Huawei MatePad Paper : un bloc-notes HarmonyOS à écran e-Ink

C’est un peu plus qu’une grande liseuse mais pas tout à fait une tablette. Conçu pour la lecture et la prise de notes, ce MatePad Paper dispose d’un écran monochrome de 10,3 pouces en technologie e-Ink. Dit autrement, il s’agit d’un bloc-notes électronique (il est livré avec un stylet) qui s’apparente au reMarkable 2 ou au Kobo Elipsa. Grâce à cette technologie e-Ink, la machine bénéficie d’une autonomie d’environ 6 jours !

L’ensemble est animé par l’OS maison, HarmonyOS 2. Les applications sont délivrées par l’AppGalery de Huawei.

L’appareil possède 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et une connexion WiFi 6. Il devrait être commercialisé en Europe à 499 euros.

Qualcomm passe déjà au WiFi 7

Réagissant aux annonces de MediaTek à l’occasion du CES 2022, Qualcomm a présenté au MWC 2022 sa nouvelle puce de connectivité FastConnect 7800 déjà compatible avec le futur standard WiFi 7 en cours de finalisation. Celle-ci n’est pas attendue avant le second semestre mais sait gérer simultanément les bandes 5 et 6 GHz pour offrir jusqu’à 5,8 Gbit/s et une latence inférieure à 2 ms ! De quoi faire baver de jalousie les technologies filaires !