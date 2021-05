Comme tous les vendredis, retrouvez notre émission qui récapitule et commente en vidéo l’essentiel de l’actualité IT de la semaine écoulée…

Bienvenue dans votre émission hebdomadaire qui fait un tour en vidéo de l’actualité informatique de la semaine. Dans ce numéro, Guy Hervier et Jean-François le Nilias reviennent sur quelques annonces marquantes à commencer par celle conjointe de Capgemini et Orange qui s’associent pour offrir aux administrations, OIV et OSE un cloud de confiance basé sur les technologies Microsoft (Azure et Microsoft 365). Ils reviennent également sur la future génération de processeurs ARM Astra d’Ampere qui sera gravée en 5nm et proposera 128 cœurs. La surprise de la semaine vient de Google : l’éditeur a déployé en catimini son Fuschia OS sur les IoT de Nest… Quant à la levée de la semaine, elle est française. Déjà classée comme Licorne, ContentSquare a levé 500 millions de dollars, un nouveau record.

Nos deux animateurs s’attardent également sur un sujet phare : la cyber-assurance. Une étude éclaire les pratiques, les atouts et les limites des offres actuelles.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Ampere vise 128 cœurs en 5 nm

Avec la prochaine génération de sa puce ARM pour serveurs cloud, Ampere vise une finesse de gravure de 5 nm afin d’embarquer 128 cœurs sur un même et unique processeur.

04:10 Première apparition pour Fuschia OS

En développement depuis 5 ans, le très secret nouvel OS de Google fait ses débuts discrètement et sans prétention. Il va en effet être déployé sur les Nest Hub. Un moyen de mettre son noyau à l’épreuve du monde réel ?

06:20 Satya Nadella fait du teasing pour Windows 10 21H2

Lors de la conférence Build, Microsoft s’est montré très discret sur la prochaine version de Windows 10. Mais son CEO a expliqué qu’elle serait prochainement dévoilée et qu’elle constitue l’une des évolutions de Windows les plus importantes depuis une décennie.

07:55 Capgemini et Orange annonce Bleu, un cloud de confiance en technologies Microsoft

Finalement, les administrations, OIV et OSE pourront continuer d’utiliser Microsoft 365 et Azure malgré les contraintes de souveraineté imposées par l’État français. Capgemini et Orange s’associent pour créer un cloud de confiance – hébergé et opéré en France par une entreprise de droit juridique français – basé sur les technologies cloud de l’éditeur américain.

11:40 L’ère du xOps

Après DevOps, AIops et DataOps, un nouveau Buzz Word s’inscrit dans le paysage : MLOps. Où comment appréhender le cycle de vie des projets Machine Learning avec un maximum d’efficacité.

13:25 Levée de fonds record de 500 M$ pour le français Contentsquare

La French Tech est toujours aussi dynamique. L’une de ses pépites, la déjà licorne ContentSquare vient de réaliser une levée de fonds record de 500 millions de dollars pour booster sa R&D. Sa technologie IA d’analyses comportementales permet de booster les expériences digitales.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:05 L’AMRAE publie le rapport LUCY pour tout savoir sur la cyberassurance

87 % des grandes entreprises sont couvertes par un contrat d’assurance cyber, mais pour une couverture trop limitée (40 millions d’euros en moyenne) au regard de leur exposition. Et seulement 8 % des ETI sont assurées pour une couverture moyenne de 8 millions d’euros. Un nouveau rapport fait le point sur les pratiques de la cyberassurance.

À SUIVRE PROCHAINEMENT

19:50 AWS Summit les 9 et 10 juin prochain, en virtuel bien sûr

Conférence réunissant la communauté cloud européenne et celle des régions Moyen-Orient et Afrique, l’AWS Summit veut « réunir les technologistes pour qu’ils se connectent, collaborent et s’informent sur AWS ». La journée du 9 juin est dédiée aux Builders, celle du 10 juin à l’innovation.

Pour s’inscrire : AWS Summit Online 2021 – Europe, Moyen-Orient et Afrique (amazon.com)

COUPS DE COEUR

21:10 Guillaume Rozier reçoit l’ordre national du mérite.

Qualifié par les échos de « Data Scientist le plus médiatisé du moment », ce fervent défenseur de l’Open Data est à l’origine de sites comme CovidTracker et ViteMaDose. Déjà félicité personnellement par Emmanuel Macron pour « avoir créé des outils précieux pour les Français », il reçoit cette semaine une récompense plus officielle et symbolique.

24:00 Visual Basic fête ses 30 ans!

Le langage qui a popularisé la programmation sous Windows aussi bien en entreprise qu’auprès d’un vaste public dans les années 90 souffle ses 30 bougies. Microsoft ne le fait plus évoluer mais l’a porté sur .NET5 et désormais d’autres acteurs comme RemObjects veille à lui donner un futur… cross-plateforme!

