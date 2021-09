L’actualité IT ne connait aucun repos. Et pour ne rien rater des annonces fortes de la semaine, voici notre point hebdomadaire en vidéo…

Retrouvez InfoNews Hebdo, votre émission vidéo qui fait le tour de l’actualité IT en compagnie de Guy Hervier et Jean François Le Nilias. Une semaine marquée par le lancement d’une campagne d’introduction en Bourse d’OVHcloud mais aussi par plusieurs grandes conférences dont la Dreamforce 2021 de Salesforce et la « .NEXT 2021 » de Nutanix. De quoi fait un point sur les stratégies de ces entreprises qui jouent un rôle majeur dans le paysage numérique d’aujourd’hui.

Cette émission est aussi l’occasion pour nos animateurs de revenir sur la mise au clair de la DINUM qui ne veut pas d’Office 365 dans les administrations alors que parallèlement Microsoft annonce un Office 2021 à licence perpétuelle (et compatible avec un usage par les administrations françaises) pour accompagner le lancement de Windows 11 le 5 octobre prochain.

Ils reviennent également sur les tourments d’Atos en pleine tempête médiatique et boursière. Les rumeurs de rachat se multiplient autour de la célèbre ESN française…

   

A LA UNE

01:00 Office 2021… le 5 octobre

Certes la suite bureautique est désormais en évolution permanente avec Microsoft 365. Mais pour ceux récalcitrants aux abonnements, Microsoft poursuit son édition en licence perpétuelle et lancera Office 2021 le 5 octobre en même temps que Windows 11. Une version qui rattrape en partie les retards accumulés par Office 2019 par rapport à son équivalent « 365 ». Mais en partie seulement… Microsoft 365 restant plus riche et plus complet.

A lire aussi : Microsoft lance ses nouvelles Surface pour accompagner la sortie de Windows 11

03:50 Pas de Windows 365 ni d’Office 365 pour l’administration

Le DSI de la DINUM a envoyé une note à tous les secrétaires généraux des ministères pour rappeler qu’Office 365 ne s’inscrit pas dans les nouvelles règles de « Cloud de Confiance » édictées par l’état et que son usage est interdit dans l’administration… Elle doit donc se tourner vers Office 2021 ou le pack Open Source validé par la DINUM. Tout au moins jusqu’à ce que « Bleu », le cloud de confiance d’Orange et Capgemini basé sur les technologies Microsoft ne soit opérationnel !

07:30 Dreamforce 2021 : Du Slack à tous les étages

Salesforce concrétise le rachat de Slack en en faisant l’interface de prédilection et d’échange de toutes les solutions de l’éditeur. Histoire de fluidifier tous les flux d’échange entre les équipes et avec les clients.

Pour en savoir plus : Dreamforce 2021 : Du Slack partout, de la vidéo et de l’écologie…

12:10 Nutanix .NET 2021 : AOS 6 est là

AOS 6 est une mise à jour majeure du cœur de la plateforme HCI de Nutanix puisqu’elle introduit une véritable couche de virtualisation du réseau pour créer des VPC (Virtual Private Clouds) s’étendant entre les infrastructures internes et celles des clouds publics.

Pour en savoir plus : Nutanix lance AOS 6, booste la sécurité et prône un multicloud hybride…

15:40 OVHcloud va entrer en bourse…

OVHcloud a entamé son introduction en Bourse. Et c’est une étape importante pour tout le marché cloud européen.

Pour en savoir plus : OVHcloud prépare son introduction en bourse

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

19:30 ATOS sur la sellette

Allons nous assister à un coup de tonnerre dans le paysage des ESN françaises. Atos a beau être l’une des plus grandes et des plus internationales, est dans le viseur d’autres entreprises françaises comme Sopra Steria, Capgemini, Orange et Thalès d’autant que l’ESN a été contrainte de quitter le CAC40.

A VENIR PROCHAINEMENT

23:45 Big Data & IA Paris 2021 – 28 et 29 Septembre 2021

L’évènement européen de référence du Big Data et de l’Intelligence Artificielle se tiendra à la fois au format physique, au Palais des Congrès de Paris, et en virtuel sur une nouvelle plateforme dédiée mettant à profit les enseignements de 2020 en matière d’événement en ligne. Dans les couloirs du salon, on parlera beaucoup cette année d’hyperdigitalisation, des enjeux de sécurité du télétravail, d’AIOps, de Mesh de données, d’éthique IA, de Data Literacy, d’IoT, et bien évidemment du nouveau règlement européen sur l’IA.

Pour s’isncrire : Inscription – Big Data et AI Paris (bigdataparis.com)

COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

25:25 Orange… Et encore une panne de service

La fragilité des réseaux mobiles est remise en avant par un nouvel incident sur le réseau Orange. Avec des conséquences qui peuvent être graves…