Comme chaque vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine écoulée. Dans ce nouvel épisode, nous revenons sur des records, celui du WiFi 7 et celui de l’amende record contre Google, mais aussi sur le hacking d’Orange cyberdefense, le super-réfrigérateur d’IBM et une étude inquiétante sur les datacenters…

InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT reprend son rythme de croisière. Nos animateurs, Guy Hervier et Jean-François le Nilias, s’étendent cette semaine sur différentes annonces qui ont retenu leur attention.

Et ça commence par le Wi-Fi 7 qui, chaque mois, semble un peu plus se formaliser et battre des records. Si on est encore assez loin d’en disposer sur nos machines, les premiers tests réalisés sur des démonstrateurs techniques montrent qu’il sera possible dans les bonnes conditions de franchir la barre des 5 Gb/s en sans fil !

Autre annonce, plus étonnante encore, IBM se lance dans les super réfrigérateurs. Pas ceux qui trônent dans votre cuisine bien sûr. Non, le nouveau super-réfrigérateur d’IBM se destine aux futurs ordinateurs quantiques de la firme.

Moins amusante la confirmation par Orange que sa filiale Orange Cyberdefense s’est faite hacker et dérober les données personnelles de plus de 1.500 clients de ses offres de cybersécurité. Une annonce qui fait désordre d’autant que le groupe lançait en même temps une campagne de comm autour d’OBS.

Côté gros sous, nos animateurs reviennent la condamnation confirmée de Google à payer à l’UE plus de 4 milliards de dollars pour position dominante dans l’univers Android. Et les GAFAMs sont en ce moment très remués puisque parallèlement, Ils en profitent pour revenir la Californie porte plainte contre Amazon là encore pour abus de position dominante.

Enfin ils débattent du nécessaire réveil de l’Europe en matière de Datacenters. Une récente étude Synergy montre en effet qu’un état comme la Virginie possède plus de capacité d’accueil que toute l’Europe !

     

Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo

EN BREF

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:00 Datacenters : le nécessaire réveil de l’Europe

A SUIVRE PROCHAINEMENT

17:00 Salon « Big Data & AI Paris » du 26 au 27 septembre

COUP DE GUEULE