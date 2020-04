Pour lutter efficacement contre le virus Covid19, il faut le connaître, le comprendre, savoir comment il est bâti et donc découvrir ses failles. C’est la tâche à laquelle se sont attelés de très nombreux chercheurs dans le monde, et plus particulièrement à la Sorbonne en collaboration avec l’Institut Pasteur.

Plusieurs chercheurs (Sorbonne Université, Conservatoire national des arts et métiers, Université de Limoges, Université du Texas à Austin, Université du Nord-Texas et Université de Washington à Saint Louis) impliqués dans ce projet vont pouvoir bénéficier d’un accès privilégié (urgent computing) au supercalculateur Jean Zay, l’un des plus performant d’Europe et construit par Hewlett Packard.

L’objectif est de mettre à contribution la puissance de 16 PetaFlops pour réaliser des simulations de dynamique moléculaire et ainsi accéder à des modélisations de systèmes complexes comptant plusieurs millions d’atomes. Basé sur #Tinker-HP, ce système permet de modéliser les mécanismes d’infection virale dans les détails les plus réalistes, et peut être mettre ainsi au point de nouveaux médicaments empêchant le virus de pénétrer les cellules humaines ou bloquant ses mécanismes internes.

Bien sûr, tous nos espoirs accompagnent ces scientifiques.