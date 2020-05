« L’imitation est la plus sincères des flatteries » affirmait Charles Caleb Colton. Et Microsoft doit se sentir très flatté en ce moment. Le format hybride des Surface a fini par faire des adeptes et être largement copié. Après Apple avec son nouvel iPad Pro avec Magic Keyboard voici les nouveaux « 2 en 1 » de Lenovo !

Ce n’est pas la première fois que des constructeurs tentent de s’inspirer des Surfaces. Dell, HP, Samsung s’y sont essayés avant sans grand succès.

Mais le concept du clavier détachable continu de faire des émules. Avec ses nouveaux IdeaPad Duet 3i et Yoga Duet 7i, Lenovo marche ouvertement sur les platebandes de la Surface Go 2 et de la Surface Pro 7.

Mais contrairement aux copies maladroites précédemment proposées par les uns et les autres, Lenovo a ici soigné le design et les spécifications. De quoi inquiéter Microsoft ?

Ideapad Duet 3i, un 2 en 1 ultra nomade

Le Lenovo IdeaPad Duet 3i est un « 2 en 1 » léger et nomade qui s’affiche en concurrent direct du Surface Go 2. Disponible dans une jolie teinte Gris graphite, l’IdeaPad Duet 3i facilite la communication en mains libres avec sa Webcam dotée d’une protection contre les « regards à distance indiscrets » et ses deux micros à 360 degrés. Sa petite taille et son poids ultra léger (0,86 kg seulement, étui compris) font de cet ordinateur l’outil idéal pour les étudiants et les utilisateurs dynamiques qui souhaitent voyager sans encombrement. Deux astuces la différencient de sa concurrente directe : la présence de deux ports USB-C Gen 2 et le clavier qui est Bluetooth pour un usage détaché.

Yoga Duet 7i, un 2 en 1 pour les Pros…

Le Lenovo Yoga Duet 7i joue dans la catégorie du haut de gamme. Comme la Surface Pro 7, c’est un deux en un à clavier détachable. Avec une différence majeure, le clavier détachable est Bluetooth et alimenté pouvant donc contrôler la tablette à distance sans y être nécessaire attaché. Une bien bonne idée. Ce 2-en-1 vise à simplifier le quotidien de ses utilisateurs en s’appuyant sur une série de fonctions intelligentes telles que le service vocal Alexa et une reconnaissance faciale Windows Hello procurée par sa WebCam équipée d’un capteur infrarouge. Les fonctions intelligentes de détection de présence de « Glance by Mirametrix » aident à protéger l’écran contre les regards indiscrets et coupant automatiquement l’affichage lorsque l’utilisateur s’éloigne. Autre innovation, son stylet est doté d’un capteur intelligent intégré qui permet de choisir des couleurs sur des guides ou tout objet réel en touchant simplement sa surface avec la pointe tout en appuyant sur celui-ci. Il est ainsi possible d’appliquer n’importe quelle couleur capturée aux créations en cours sur PhotoShop ou Illustrator par exemple.

Contrairement aux produits Microsoft, la tablette bénéficie de deux vrais ports USB-C Gen 2 avec DisplayPort et d’un port USB-C Gen 1.