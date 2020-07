Christophe : Le Disaster Recovery a été une des premières utilisations du cloud public avec la PRA. Même dans le cas d’un site isolé, il faut pouvoir le mettre en fonction assez rapidement. On a un peu de recul aujourd’hui pour voir comment le cloud a répondu à un réel besoin et s’est avéré efficace.

Pierre-François : Le fait d’utiliser le cloud public comme moyen de rétention des données, ça permet au client de restaurer les données à partir d’une copie qui a été externalisée.

La protection des données dans le cloud

  

Christophe : Microsoft a eu une approche sur la sécurité au sens large du thème, depuis le début et de manière très importante. Toutes les composantes sont prises en compte, des couches réseau au niveau des données, en passant les accès et les applicatifs. Il est de plus en plus complexe pour les DSI d’avoir le bon équilibre en matière de sécurité, entre compétences internes et externes. C’est donc un des points forts du cloud, et notamment d’Azure de faire ces investissements très lourds.

Pierre-François : Nous sommes ici dans ce qu’on appelle le principe de responsabilité partagé entre l’opérateur de services cloud et la DSI. Ces derniers doivent être bien conscients de ce dont ils ont la responsabilité et de ce qu’ils délèguent aux fournisseurs de cloud. Ce dernier fournira tout ce qui concerne l’infrastructure. Microsoft est garant de ça et il fournit des SLA. A l’inverse pour ce qui concerne les données, c’est de la responsabilité des clients : les protéger, les rendre hautement disponibles. C’est à ce niveau que Rubrik est complémentaire de Microsoft.