Suite de notre séance de rattrapage… La pause estivale est l’opportunité de revenir sur les différents « invités de la semaine » accueillis par InformatiqueNews depuis le début de l’année…

Chaque semaine, InformatiqueNews reçoit un invité de marque pour une interview en vidéo afin de déchiffrer avec lui l’actualité du moment et la stratégie de sa société.

La pause estivale est l’occasion pour nous de revenir sur ces rencontres. Après une première partie couvrant la période avant confinement, cette seconde partie regroupe nos invités de la période « confinement » entre mars et mai avec une majorité d’entretiens réalisés soit à travers des échanges écrits, soit à travers des visioconférences à distance.

Pascal Le Digol, Directeur Général de Watchguard France

« Authentification à deux facteurs : nous sommes en phase d’évangélisation du marché »

Alors que les Français sont désormais tous confinés, Pascal Le Digol est le premier à s’exprimer sur l’impact de la pandémie en matière de cybersécurité du télétravail. Tournée vers les PME et les ETI, Watchguard France pratique le télétravail de façon permanente depuis 18 ans… Son expérience en la matière est très instructive. L’usage des Webcams s’est intensifié depuis le début de la crise. Et l’approche a évolué : « On cherche surtout à répondre aux besoins de nos partenaires et de nos clients, et ils sont nombreux en ce moment : ils ont des besoins de formation, de support… Dès le début de cette crise, nous nous sommes dit ‘que peut-on faire pour les aider’ et non ‘qu’est-ce que l’on peut faire pour se distinguer de nos concurrents’. L’objectif aujourd’hui est d’aider l’ensemble de l’écosystème économique français » explique Pascal Le Digol. Il revient sur l’importance de l’authentification multifacteurs, encore bien trop négligée en France mais également sur le fait que même si 91% des utilisateurs sont conscients des problèmes de sécurité sur le Wi-Fi public, 89% décident de les ignorer.

Thierry Lottin, Directeur Général de Veeam France

« Nous protégeons depuis un point unique les infrastructures multicloud »

Thierry Lottin rappelle que « Les services informatiques sont soumis à une pression croissante pour s’assurer que les données restent disponibles et protégées à tout moment ». Il raconte le quotidien de ses équipes en cette période de confinement : « Nos équipes se montrent très créatives dans cette nouvelle façon de travailler et s’adaptent à cette « nouvelle normalité » ; c’est une belle source d’inspiration. »

Il revient également sur la sortie de Veeam Availability v10, une évolution majeure lancée en février juste avant le confinement. « Avec VAS v10, Veeam étend encore son leadership dans la gestion des données dans le cloud, en fournissant une protection avancée pour toute application, toute donnée dans le cloud. La vision de Veeam est d’apporter simplicité, flexibilité et fiabilité pour aider les entreprises de toutes tailles à atteindre leurs objectifs de transformation numérique ».

Il évoque également trois cas d’usage très pratiques avec les expériences de Carglass, Euralis et Airbus Defense & Space.

Nicolas Hirsch, Directeur des ventes de Qlik France

« Accélérer la création de valeur grâce aux données »

Nicolas Hirsch évoque avec Guy Hervier l’agilité dont a fait preuve le secteur de l’IT lors du passage des entreprises en mode confiné. « L’agilité se trouve définitivement au cœur de l’ADN des acteurs de l’IT » explique-t-il. Il revient également sur une récente étude montrant qu’il existe un écart entre leurs aspirations à être pilotées par la donnée et la capacité de leurs collaborateurs à créer de la valeur commerciale avec ces données : « Une majorité des entreprises ne savent pas par où commencer pour diffuser l’utilisation de la donnée à tous les niveaux de l’organisation. C’est pourquoi nous leur proposons de les accompagner dans leur transformation vers un modèle « data-driven » avec notre nouvelle offre DLaaS (Data Literacy as a Service) ». Il revient aussi sur les retours d’expérience de clients de Qlik Sense tels que « Meilleurtaux.com » ou Alstom.

Thierry Vasseur, Président France de Zebra Technologies

« Connecter les personnes et les actifs avec des données »

Zebra Technologies est une entreprise de fabrication de terminaux mobiles durcis, d’imprimantes industrielles ainsi que des lecteurs de code-barres et de puces RFID . Pour rappel, en avril 2014, Zebra acquiert pour 3,5 milliards de dollars la division « entreprise » de Motorola Solutions. Zebra Technologies travaille depuis des années avec les secteurs de la santé, du commerce alimentaire et de la logistique, des secteurs clés en cette période de confinement. « Zebra est bien plus qu’une société de hardware, rappelle Thierry Vasseur. Nous offrons des solutions qui connectent intelligemment les personnes et les actifs avec des données pour aider nos clients à prendre des décisions stratégiques. Nos solutions leaders sur le marché permettent d’améliorer l’expérience d’achat, suivre et gérer les stocks et améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et les soins aux patients. ». Thierry Vasseur revient sur les principales solutions de Zebra ainsi que sur des cas d’usage au travers des retours d’expérience de XPO Logistics, Labeyrie Fine Foods, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.

Dagobert Levy, Vice Président, South EMEA de Tanium

« Il faut repenser la façon de gérer les postes de travail »

Spécialisée dans la sécurité des postes de travail et des serveurs, Tanium est une solution réputée pour sa capacité étonnante à offrir une visibilité complète des actifs informatiques avec une bluffante célérité. « Les organisations ne peuvent pas protéger ce qu’elles ne connaissent pas ni ce qu’elles ne voient pas » rappelle Dagobert Levy. La solution permet aux DSI de répondre à des questions comme “Quels sont les logiciels installés sur mon parc ?”, “Est-ce que ce fichier compromis est présent sur mon parc ?” ou “Est-ce que cette attaque, avec ces indicateurs de compromission, est en train d’arriver ?”. Elle leur permet également de réagir rapidement et d’effectuer les actions qui s’imposent. Dagobert Levy revient avec nous sur quelques mises en œuvre pratiques et sur les bonnes pratiques indispensables en matière de sécurité du télétravail.

Loïc Rousseau, directeur de Zoom en France

« La version 5.0 renforce la sécurité et la protection de la vie privée »

Zoom a été la solution « Star » de la période de confinement et a attiré tous les regards. Loïc Rousseau revient sur ce succès fulgurant durant cette crise pandémique : « Ce qui m’a le plus frappé, c’est la dichotomie entre la taille du virus et l’impact mondial. Une toute petite chose a confiné la moitié de la population mondiale. Et nous sommes d’ailleurs heureux de pouvoir connecter presque 10% de cette population tous les jours. »

Avec la crise du Covid-19, le service a explosé et a atteint 300 millions de participants aux réunions virtuelles. Mais ce succès a aussi mis en évidence l’immaturité des utilisateurs et le manque de bonnes pratiques en matière de cybersécurité du télétravail et des conférences à distance. « Nous avons donc voulu réagir très rapidement aux problèmes qu’on nous a remontés, explique Loïc Rousseau. Concrètement, la version 5.0 n’apporte pas seulement des correctifs. Elle apporte tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui viennent renforcer la sécurité des utilisateurs, notamment la norme de chiffrement 256 GCM. Nous avons aussi revu nos interfaces et mis en place des outils qui viennent faciliter la gestion de la sécurité par les utilisateurs. »

Jason McGee, CTO Public Cloud d’IBM

« Nous sommes prêts pour la deuxième bataille du cloud »

Alors que la France s’apprête à se déconfiner, IBM organise en mode virtuel sa conférence Think 2020. Jason McGee, CTO Public Cloud d’IBM, revient sur les annonces de cette conférence et les replace dans la stratégie adoptée par Big Blue pour recoller au peloton de tête dans le domaine du cloud public. « La réalité du marché d’aujourd’hui permet aux entreprises de partager leurs applications entre leurs propres data centers, des data centers à la périphérie (Edge Computing) et les clouds de plusieurs fournisseurs » constate Jason McGee. « Tous les fournisseurs affinent leur stratégie en fonction de ce nouveau paradigme. Je pense que tout ça joue en notre faveur, car nous avons, dès le début, pensé que tous ces environnements IT devaient fonctionner sur une architecture technologique commune : Linux, les conteneurs, Kubernetes avec Openshift pour ne citer que les principaux éléments ». Il revient sur l’annonce de Cloud Satellite qui propose les services cloud d’IBM – Openshift, Database as a service, Watson AI as a service – sur n’importe quelle infrastructure. Il revient également sur les Cloud Packs d’IBM : « Les clouds Paks sont essentiels dans notre approche pour fournir notre offre logicielle de manière simplifiée et optimisée pour fonctionner sur notre plate-forme Openshift. Les Cloud Paks ont nécessité de réécrire tous nos logiciels en mode conteneur sur Openshift et s’appuient sur une approche commune pour l’installation, la configuration, la supervision… Ces cloud packs peuvent être déployés on-premise ou sur le cloud ».

La semaine prochaine, découvrez la suite de notre récapitulatif des invités de la semaine 2020, avec une troisième et dernière partie dédiée à nos entretiens « post-confinement »…