Un maître mot domine l’actualité cette semaine : la Cybersécurité. Pour parler des nouvelles façons de défendre les « endpoints », Rafik Hajem, DG de Cybereason France, est notre invité de la semaine.

Dans un contexte qui met en avant les difficultés des entreprises face à l’augmentation notable des cyberattaques et leur impose aux entreprises de se montrer plus résilients, Rafic Hajem, DG de Cybereason France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Ce spécialiste de la cybersécurité – réputé pour sa plateforme Cybereason Defense de prévention, surveillance, détection et réponse – a une actualité chargée.

L’éditeur a récemment annoncé la disponibilité de sa nouvelle offre Cybereason XDR, qui sait identifier, comprendre et stopper toute opération malveillante sur l’ensemble du système d’information, que ce soit dans les environnements sur site, mobiles ou Cloud.

Par ailleurs, Cybereason, déjà présent sur Google Cloud pour héberger ses solutions à l’échelon mondial, vient également de signer avec Oracle Cloud pour une commercialisation conjointe de leurs solutions et profiter des datacenters locaux d’Oracle Cloud. La plateforme de protection des endpoints de Cybereason a par ailleurs été optimisée pour les régions Cloud d’Oracle.

Enfin, l’éditeur travaille désormais en partenariat avec Intel afin d’intensifier les protections embarquées au coeur des chipsets alors que ces derniers sont de plus en plus ciblés par les hackers.