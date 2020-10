Votre rendez-vous du Lundi, devient le rendez-vous du Week-End. InfoNews Hebdo, votre résumé en vidéo de l’actualité IT de la semaine écoulée, sera désormais disponible dès le Vendredi soir pour vous laisser plus de temps d’en profiter.

Tout le monde n’a pas le temps en début de semaine de trouver une vingtaine de minutes pour suivre notre émission YouTube qui résume l’essentiel de l’actualité IT de la semaine.

Autrefois diffusée le Lundi, l’émission sera désormais disponible dès le Vendredi soir sur notre chaîne YouTube afin que chacun puisse profiter du Week-End pour la découvrir en toute tranquillité.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les prédictions 2021 du Forrester avec des prévisions assez sombres pour les DSI qui bien qu’ayant été considérés comme des héros durant le confinement vont vivre des temps encore plus difficiles dans les mois à venir.

La semaine a également été marquée par le DOJ qui poursuit Google dans le cadre des lois Antitrust américaines. Le géant américain se voit comme IBM, ATT ou Microsoft en leur temps, menacé de lourdes sanctions et d’un éventuel démembrement!

Mais l’actualité, c’est aussi Microsoft Edge sur Linux, Windows sous Chromebooks, et les approches du cloud adaptées au « On-Prem » par NetApp et par Dell…

 

EN BREF CETTE SEMAINE

00:50 Edge disponible sur Linux

C’est un petit événement en soi… L’excellent navigateur Edge arrive sur Linux. Les logiciels « utilisateurs » signés Microsoft sur Linux sont plutôt rares (contrairement aux outils développeurs comme Visual Studio Code et les plateformes comme .NET très présents sur le système open source).

02:42 Windows tourne sous les Chromebooks grâce à Parallels

Parallels donne un gros coup de pouce à l’adoption des Chromebooks en entreprise. L’éditeur lance, avec la bénédiction de Google, son logiciel de virtualisation Parallels Desktop (très réputé sur macOS) sous ChromeOS Enterprise permettant ainsi l’exécution des applications métiers sous Windows sur les machines de Google. Il faudra quand même une configuration musclée digne d’un PC.

04:10 NetApp adopte On-Premisses la souplesse du Cloud

Après Keystone, une offre par abonnement pour s’équiper en stockage NetApp, le fabricant va un peu plus loin dans sa démarche et propose NetApp Keystone Flex Subscription, une formule d’abonnement « pay as you grow » qui insuffle un peu de la souplesse du cloud dans votre environnement on-premisses.

05:40 Dell lance APEX : du Everything as a Service…

Avec une même envie d’adopter on-premisses les pratiques Capex du Cloud, Dell lance Project Apex, un portail unifiant l’univers PC et l’univers infrastructure IT pour gérer tous vos achats Dell en mode « à la demande » qu’il s’agisse de postes de travail, de serveurs, de réseau ou de stockage.

06:40 Le DOJ poursuit Google pour abus de position dominante

Après IBM, ATT et Microsoft, Google est à son tour poursuivi par le tout-puissant département de la justice américaine pour position monopolistique dans le domaine de la recherche sur Internet. Google détient 88% du marché de la recherche aux USA et 94% de celui de la recherche sur mobile. L’entreprise détient également 70% du marché de la publicité sur Internet.

10:45 Intel se délaisse de son activité SSD auprès du Coréen SK Hynix.

Pour 9 milliards de dollars, le Coréen SK Hynix – numéro 2 du mondial des semi-conducteurs mais moins bien implanté dans le monde des chips Flash – s’empare de la division NAND SSD d’Intel. SK Hynix devient ainsi le n°3 du monde des mémoires Flash (derrière Samsung et Toshiba). Mais Intel conserve sa division mémoire persistante Optane.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

12:10 Les prédictions 2021 pour les DSI

Forrester voit le marché Cloud toujours en forte expansion 2021 avec du +35% de croissance. Mais l’année 2021 s’annonce difficile pour les DSI entre les transformations en cours, une velléité des métiers à prendre possession des projets IA et la gestion des infrastructures internationales rendues complexes par la géopolitique et les restrictions locales.

LES EVENEMENTS A VENIR

15:15 OpenText World

Du 26 au 29 octobre, OpenText organise sa grande conférence virtuelle sur la gestion de l’information.

15:30 OVHcloud Ecosystem Experience

L’OVH Summit passe en mode virtuel et se renomme OVHcloud Ecosystem Experience les 3, 4, 5 novembre.

16:06 Juniper Summit

Sur le thème « Lorsque l’IA devient réelle », Juniper organise son évènement Juniper Virtual Summit autour des promesses tenues de l’IA le 4 novembre.

LE COUP DE COEUR DE LA SEMAINE

16:20 Les Streamers au service des grandes causes

Zevent est un vidéo-marathon de l’univers du gaming destiné à lever des fonds pour des associations humanitaires. Cette année, l’évènement à récolter lève 5,7 millions d’euros en 48H qui seront reversés à Amnesty International.