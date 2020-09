Le mécanisme du financement des moteurs de recherche est connu : il s’appuie sur les liens sponsorisés et les annonces affichées. Sur Lilo, plateforme française et solidaire, 50% des sommes générées par le trafic sont redistribuées à des projets sociaux et environnementaux choisis par les internautes. L’autre moitié assurant le bon fonctionnement du moteur de recherche.

Le montant des sommes collectées a été multiplié par 10 en 4 ans, et a représenté 1,9 millions d’euros l’an passé.

En 2020, le cap des 3 millions d’euros vient d’être franchi, prouvant ainsi que les internautes se préoccupent de soutenir les associations (surtout sans avoir à débourser d’argent directement) même s’ils doivent changer de moteur de recherche et adopter Lilo.

Un changement d’habitude finalement pas si compliqué que cela qui aura permit d’agir pour l’environnement (43% des dons), aider les populations les plus fragile (34%) ou soutenir la cause animale (24%).

« 84% des français pensent que les associations ont un rôle primordial ou important à jouer dans la construction du monde. Chez Lilo nous sommes fiers de donner à tous les français la possibilité de soutenir les causes de leur choix, sans contrainte de temps ou d’argent » ajoute Sophie Bodin, présidente de Lilo.

Découvrez Lilo sur : www.lilo.org