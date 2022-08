Petit à petit, Microsoft peaufine la compatibilité des apps et jeux Android sous Windows 11, une compatibilité disponible aux USA en bêta et attendue en France avant la fin de l’année.

Microsoft a récemment changé sa position en matière de mises à jour de Windows. L’éditeur veut revenir à son ancien cycle d’une version majeure tous les trois ans. Windows 12 est ainsi attendu en 2024. Entre temps, Windows aura bien évidemment droit à ses patchs de sécurité et de fiabilité mensuels mais bénéficiera tous les trois mois d’un « moment ». Dans le jargon Microsoft, ce « moment trimestriel Windows » marquera l’arrivée d’une fonctionnalité majeure à même de capturer l’attention de tous les utilisateurs.

La sortie de Windows 11 « 22H2 » sera l’un de ces moments. Mais un autre « moment Windows » est très attendu par les utilisateurs européens : le support officiel des apps et jeux Android sous Windows 11.

Des apps… et des jeux…

Pour l’instant, la compatibilité Android de Windows 11 – assurée par une couche d’émulation interne dénommée « WSA » (Windows Subsystem for Android) et l’Amazon AppStore – n’est disponible qu’aux USA et en version « Preview ». Depuis quelques mois, Microsoft multiplie les mises à jour de WSA au sein des builds « Windows Insiders ». Une activité qui laisse penser que l’éditeur compte prochainement sortir de sa phase « Preview » et étendre l’accès du support Android à d’autres pays dont la France.

Il y a quelques semaines, Microsoft mettait à disposition des Windows Insiders une nouvelle build de Windows 11 embarquant une mise à jour conséquente de la couche d’émulation Android WSA améliorant le support réseau sur Android, le support des processeurs ARM et la consommation batterie.

Cette semaine, une nouvelle build montre que Microsoft ne se focalise pas uniquement sur le support des apps Android mais également sur celui des jeux Android. Ainsi, l’éditeur a en effet intégré à WSA le support des joysticks, des gamepads, ainsi que l’utilisation du clavier en lieu et place des fonctions tactiles.

Les autres améliorations de cette build « Insiders » se focalisent sur les performances graphiques et les vitesses de scrolling, deux éléments critiques pour des jeux fluides.

Google ne veut pas rester en marge…

Rappelons que Microsoft n’est pas le seul à s’intéresser au support des jeux Android sous Windows 11. Google planche aussi sur sa propre solution.

Dénommée « Google Play Games for PC », cette application Windows permet de jouer aux jeux Android sous Windows tout en profitant du mécanisme de « Play Points » de Google.

Cette technologie est actuellement en version Bêta limitée à certains pays d’Asie et à 35 jeux. Google n’a toujours pas précisé de date de lancement officielle et se contente de préciser que ce lancement sera progressif avec une extension aux USA et à l’Europe vers la fin 2022 et au-delà.

