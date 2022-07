L’émulation Android reste pour l’instant en version preview réservée aux USA. Mais Microsoft continue d’améliorer régulièrement sa couche d’émulation WSA comme en témoigne la dernière mise à jour.

Dérivant de la couche WSL (Windows Subsystem for Linux) qui permet à Windows d’exécuter les applications Linux et de simplifier le travail des développeurs, la couche WSA (Windows Subsystem for Android) permet à Windows d’exécuter directement des applications Android dans une fenêtre Windows.

L’émulation Android sous Windows 11 dépend de deux éléments. La couche WSA qui assure l’exécution des programmes, et l’application Amazon AppStore chargée de diffuser et déployer les applications Android certifiées compatibles avec WSA. Pour l’instant, cette combinaison n’est disponible qu’aux USA (une limitation probablement liée aux droits attachés à l’AppStore et aux apps hébergées).

Mais Microsoft a promis une internationalisation de cette émulation d’ici la fin de l’année à 5 nouveaux pays dont la France.

En attendant, l’éditeur continue de peaufiner son émulation Android afin de lui retirer prochainement l’étiquette « Preview ». La dernière Build offre ainsi de nombreuses améliorations : Support du réseau sur les machines ARM, support des connectivités IPv6 et VPN, l’adresse IP affichée sur les Apps Android est celle de la machine Windows, amélioration du scrolling, intégration des derniers patchs Android, support du codec AV1, améliorations de la gestion des consommations de batterie, amélioration des lectures vidéo, etc.

Dit autrement toutes ces améliorations rendent l’émulation un peu plus transparente pour l’utilisateur mais un peu plus sûre et performante.

Bref on n’attend plus que la disponibilité en France…

