Tout le monde connaît Windows Defender, l’antivirus intégré à Windows. Mais Microsoft officialise une nouvelle protection multiplateforme, enrichie, pour mieux protéger les machines et les identités. Un outil qui vient enrichir l’univers Microsoft 365 (ex-Office 365).

L’éditeur américain décline désormais sa protection « Microsoft Defender » – jusqu’ici destinée aux professionnels – en version grand public et familiale. « Microsoft Defender for Individuals » est un outil différent de Windows Defender (intégré à Windows) même s’il s’appuie sur cette brique de base sur les PC.

Nouvelle brique intégrée aux abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille, Microsoft Defender cherche à centraliser en une console la sécurité de tous les appareils et de toutes les identités du foyer. Ainsi, Microsoft Defender protège non seulement les machines Windows, mais aussi les ordinateurs sous macOS et les appareils mobiles sous Android et même iOS.

« Avec Microsoft Defender, vous pouvez facilement gérer votre sécurité en ligne en bénéficiant d’une vue centralisée, avec une protection fiable contre les logiciels malveillants pour vous et votre famille. Restez plus sûr en ligne grâce aux notifications en temps réel, aux conseils de sécurité et aux actions recommandées. Microsoft Defender est une sécurité simplifiée qui vous rejoint là où vous êtes » explique Vasu Jakkal, VP sécurité chez Microsoft, dans un billet de blog.

Microsoft Defender for Individuals est une variation du déjà très réputé Microsoft Defender for Endpoint qui protège des milliers d’entreprises et des millions d’utilisateurs dans le monde professionnel.

La protection se focalise pour l’instant essentiellement sur les malwares et le phishing (sur toutes les plateformes, sauf sur iOS où la protection se limite au Phishing). Mais Microsoft promet déjà d’enrichir la solution dans les prochains mois : « À l’avenir, nous continuerons à rassembler davantage de protections sous un seul tableau de bord, notamment des fonctionnalités telles que la protection contre le vol d’identité et la connexion en ligne sécurisée » précise Vasu Jakkal. Il est ainsi fort probable que le contrôle parental déjà présent dans l’abonnement Microsoft 365 rejoigne lui aussi le tableau de bord de Microsoft Defender.

Microsoft Defender se présente sous la forme d’un tableau de bord qui affiche tous les appareils du foyer avec leur niveau de sécurité et divers conseils pour mieux protéger sa famille contre les cyberattaques. Dès qu’une menace est détectée sur l’un des appareils, vous en êtes immédiatement informés, la protection se chargeant bien sûr de la bloquer et de l’éradiquer. D’ailleurs, ce tableau de bord fonctionne même si votre ordinateur est protégé par un autre antivirus que Microsoft, tel que Norton, Avast, etc.

Les anciens de l’univers Windows se souviendront que Microsoft avait déjà produit un outil un peu équivalent par le passé. « Live OneCare », pour Windows XP/Vista/7 fût lancé en 2005 avant d’être remplacé en 2009 par Microsoft Security Essentials qui deviendra lui-même Windows Defender à partir de Windows 8 perdant au passage la notion d’interface centrale multi-machines.