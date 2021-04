Tout le monde connaît Windows Defender, l’antivirus de Microsoft intégré à Windows 10 quelle que soit sa version (Intel ou ARM).

Microsoft Defender for Endpoint (MDE), autrefois connu sous le nom de Microsoft Defender Advanced Threat Protection, en est une extension permettant une administration à distance des protections des postes et serveurs via le cloud.

Dans sa volonté d’imposer toujours un peu plus les processeurs ARM dans l’univers Windows, l’éditeur annonce la disponibilité sous ARM de Microsoft Defender for Endpoint. Cette version offre les mêmes protections, fonctions d’administration et tableaux de contrôle que la version Intel x86 et supporte les fonctions de self-onboarding.

La solution était en bêta depuis quelques mois. Elle est officiellement disponible cette semaine.

Microsoft en profite pour rappeler son attachement à plus d’ARM dans l’univers Windows : « les appareils ARM sont conçus pour tirer pleinement profit de toutes les protections intégrées dans Windows 10 tels que le chiffrement, la protection des données, les défenses anti-malware… Microsoft Defender pour Endpoint complète ces fonctionnalités en offrant une plateforme d’entreprise basée sur le cloud qui aide les équipes de sécurité à prévenir, détecter, enquêter et répondre aux menaces avancées, tout en fournissant des expériences d’utilisateur final sécurisées et productives ».

Pour en savoir plus et pour évaluer gratuitement MDE : Microsoft Defender for Endpoint now supports Windows 10 on Arm devices – Microsoft Security