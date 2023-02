Une semaine après l’annonce du lancement du nouveau Bing enrichi à l’IA et animé par ChatGPT, Microsoft donne des nouvelles de son déploiement hautement contrôlé, surveillé et restreint.

La semaine dernière, Microsoft lançait une toute nouvelle mouture de BING dopée à l’IA d’OpenAI avec un ChatGPT intégré permettant d’explorer plus en avant les réponses et d’engager un véritable échange interactif autour des recherches WEB.

Un lancement prudent puisque Microsoft impose l’inscription préalable à une liste d’attente pour bénéficier d’un accès anticipé à ce qui est sans aucun doute une toute nouvelle génération de moteurs de recherche et une petite révolution dans notre façon de chercher et trouver des informations sur Internet.

Alors que Google travaille avec Bard à une évolution similaire de son moteur de recherche, mais n’en est pour le moment qu’aux tests internes (et autres testeurs de confiance), Microsoft a pris de l’avance avec Bing et a déjà démarré un déploiement progressif et prudent de son intelligence artificielle. Très progressif puisqu’il faut s’inscrire à une liste d’attente grâce à son compte Microsoft et patienter jusqu’à ce que l’éditeur vous valide. Pour l’éditeur américain, « Le processus de liste d’attente fait partie de notre approche de l’IA responsable ».

Des millions de profils venus de 169 pays dans la Wait List

Nos premiers essais (Microsoft a validé plusieurs profils de la rédaction sans passe-droit, nous nous sommes inscrits comme n’importe qui, preuve qu’ils piochent vraiment dans leur Waiting List) nous ont convaincus de l’incroyable efficacité de ce nouveau mode de recherche, mais montrent par ailleurs que certains comportements de Bing ont encore besoin d’être ajustés pour lui éviter de répondre parfois totalement à côté de la plaque (il a un peu tendance à inventer des dates par exemple, ChatGPT a d’ailleurs le même défaut), de se montrer un peu trop sec, ou d’aborder des sujets qu’il est justement ne pas censés abordés (car pouvant heurter les sensibilités personnelles ou favoriser des pratiques interdites). Mais tester et peaufiner un tel système est complexe et long. Microsoft a plutôt été assez transparent sur les failles actuelles de son IA même si l’éditeur se montre très confiant quant à sa capacité à les corriger.

La semaine dernière, Microsoft annonçait que plus d’un million de personnes s’étaient inscrites à sa liste d’attente en moins de 48 heures.

Aujourd’hui, par l’intermédiaire de Yusuf Mehdi, Consumer Chief Marketing, Microsoft a tenu à faire un petit point. L’éditeur indique désormais que de « multiples millions de personnes patientent aujourd’hui dans la liste d’attente ». Les équipes Bing valident des profils quotidiennement, mais donnent pour l’instant la priorité à ceux qui utilisent Bing comme moteur de recherche par défaut (histoire d’avoir un maximum de requêtes dans un usage normal et non des tests de curiosité) et Edge comme navigateur (afin d’évaluer et peaufiner l’expérience avancée du volet Bing avant de le porter aux autres navigateurs). « Si vous êtes sur la liste d’attente, tenez bon. Comme nous l’avons dit lors du lancement, nous avons l’intention de passer à des millions de personnes activées dans les semaines à venir. Nous n’en sommes qu’à une semaine ! » rassure Yusuf Mehdi. « Nous effectuons actuellement des tests auprès des personnes (inscrites dans la waitlist) dans 169 pays et nous constatons que les nouvelles fonctionnalités, comme le chat, suscitent un vif intérêt. Nous sommes impatients que vous puissiez l’essayer ! »

