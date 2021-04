Microsoft annonce officiellement son intention d’acquérir le leader mondial de la reconnaissance vocale et des IA conversationnelles : Nuance Communications.

Décidément, les rumeurs vont bon train quant aux prochaines acquisitions possibles de Microsoft dont les finances florissantes lui permettent d’acquérir un peu n’importe qui.

Après la rumeur fin mars de négociations exclusives pour un rachat de Discord (pour un montant de 10 milliards de dollars), Bloomberg a révélé ce Week-End que Microsoft était également en négociations avancées pour acquérir un grand concurrent en matière de reconnaissance et de synthèse de la parole : Nuance Communications.

L’information a été officialisé ce Lundi 12 avril par Microsoft pour un montant assez spectaculaire de 19,7 milliards de dollars (significativement supérieur aux 16 milliards anticipés par Bloomberg). Ce qui en fait l’une des plus grosses acquisitions jamais réalisées par Microsoft, certes moins importante que les 26 milliards de LinkedIn mais deux fois plus importante que celle du géant du jeu vidéo ZeniMax Media (pour 7,5 milliards de dollars en 2020).

Nuance est un éditeur très connu pour son logiciel de reconnaissance vocale Dragon, déclinée en multiples versions dont des versions sectorisées pour le milieu médical, la finance ou le légal.

Mais il propose également des IA conversationnelles et un surtout kit SDK très populaire y compris dans les entreprises qui permet d’embarquer reconnaissance et synthèse vocale dans n’importe quelle application, connectée ou pas, mobile ou pas. C’est d’ailleurs ce kit SDK qui sert de fondation aux interactions vocales de SIRI d’Apple par exemple.

D’un côté, ce deal est un peu surprenant puisque Microsoft maîtrise bien les technologies vocales et propose sur Azure des services de reconnaissance, de synthèse et de conversation boostés à l’IA reconnus et performants.

D’un autre côté, si les deux entreprises sont concurrentes, elles sont aussi des partenaires de longue date (notamment autour de systèmes de captation et de conversation dans le milieu hospitalier). En outre, l’un des centres de recherche en IA de Microsoft se situe juste à côté du siège social de Nuance dans le Massachussets et les « va-et-vient » d’employés entre eux sont fréquents.

Par ce rachat Microsoft compte profiter des marchés sur lesquels Nuance est déjà bien implanté à commencer par le marché de la santé. Microsoft compte ainsi enrichir son « Microsoft Cloud for Healthcare » avec toutes les solutions Nuance mais également profité des relations étroites entre l’éditeur et les secteurs de la santé pour populariser son offre cloud dédié à ce secteur.

Selon Microsoft, cette acquisition va lui permettre de doubler son marché potentiellement adressable dans le secteur de la santé le portant à 500 milliards de dollars.

Selon le communiqué de presse, Nuance et Microsoft approfondiront leurs engagements actuels envers l’écosystème partenaire étendu, en appliquant les normes les plus élevées de confidentialité, de sécurité et de conformité des données.

« Nuance fournit la couche IA au point de livraison des soins de santé et est un pionnier dans l’application réelle de l’IA d’entreprise » justifie Satya Nadella, PDG de Microsoft. « L’IA est la priorité technologique la plus importante et la santé est son application la plus urgente. Ensemble, avec notre écosystème partenaire, nous mettrons des solutions avancées d’IA dans les mains de professionnels partout dans le monde pour conduire une meilleure prise de décision et créer des connexions plus significatives, tout en accélérant la croissance de Microsoft Cloud for Healthcare et de Nuance. »

Les résultats financiers de Nuance seront rattachés à la division « Intelligent Cloud » dans les comptes de Microsoft.