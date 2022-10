Crises pandémiques, crises sociales, crises géopolitiques, crises climatiques, crises économiques… À force, même les GAFAM en ressentent les effets comme le montrent les résultats financiers – néanmoins excellents – de Microsoft au troisième trimestre 2022.

Sur le papier, les chiffres des multinationales géantes du numérique, continuent d’impressionner. Preuve avec les résultats financiers du troisième trimestre calendaire 2022 (le premier trimestre fiscal 2023 pour le groupe) : 50,1 milliards de dollars de Chiffre d’affaires et 17,6 milliards de dollars de bénéfices. Pas mal pour seulement trois mois d’activité.

Sauf que ce chiffre d’affaires ne croit « que » de 16% en un an. C’est la plus faible croissance depuis Mars 2017 pour l’éditeur !

Dit autrement, la succession de crises finit par aussi impacter Microsoft et les GAFAM. Le groupe avait d’ailleurs procédé à un peu plus d’un millier de licenciements il y a quelques jours. Une situation que Satya Nadella confirme en précisant : « Dans un monde confronté à des vents contraires croissants, la technologie numérique est l’ultime vent arrière qui pousse vers l’avant. Dans cet environnement, nous nous attachons à aider nos clients à faire plus avec moins, tout en investissant dans des domaines de croissance séculaires et en gérant notre structure de coûts de manière disciplinée. »

Dans le détail, les résultats du groupe sont riches d’enseignements et illustrent bien les nouveaux équilibres que Satya Nadella a su insuffler au groupe pour assurer sa résilience.

Voici les 5 informations clés à retenir :

1/ Pour la première fois, le cloud dans son ensemble (Azure, Microsoft 365, LinkedIn, Dynamics 365, GitHub) représente plus de 50% des revenus du groupe ! Cumulés, ils représentent maintenant 36,7 milliards de dollars sur le trimestre.

Concernant Azure plus spécifiquement, les revenus ont progressé de 42% mais Microsoft ne s’attend pas à conserver un tel taux de croissance vu la situation actuelle et anticipe une augmentation de 37% pour le prochain trimestre. Pas étonnant alors que l’éditeur a prôné durant toute la conférence Ignite la semaine dernière une approche « Do More With Less » (en faire plus en dépensant moins). Ainsi le groupe cherche désormais d’abord à fidéliser ses clients Azure. Satya Nadella, en présentant les résultats du Q3 2022 d’Azure, a ainsi expliqué : « Nous allons optimiser la fidélisation des clients en les aidant à optimiser leurs dépenses. La priorité numéro un de nos équipes de Customer Success est de les aider de manière proactive à l’optimisation du cloud« . Une approche qui vise aussi à privilégier de meilleurs rendements à long terme pour les actionnaires plutôt qu’à multiplier les victoires à courts termes.

2/ Pour la première fois, GitHub dépasse la barre du milliard de dollars de revenus annuels. Le service pour développeurs compte désormais 90 millions d’utilisateurs (contre 28 millions au moment du rachat) et compte dépasser les 100 millions d’ici 2025.

3/ Les résultats de la division « More Personal Computing » confirment le gadin du marché PC au troisième trimestre. Même si les revenus restent stables pour la division entière à 13,33 milliards de dollars, les ventes OEM de Windows ont perdu 15%, plus que ce que Microsoft et les analystes avaient anticipé, mais cohérent avec les études des ventes de PC de Gartner, IDC et Canalys.

Ce qui est rassurant pour Microsoft, c’est que sa division Surface affiche, elle, une croissance de 2%. Mais elle affichait une croissance à 2 chiffres lors des deux précédents trimestres. Cependant l’annonce des nouveaux modèles est intervenue en Octobre, après la clôture des résultats Q3 et devrait avoir un impact positif sur le dernier trimestre calendaire.

4/ La division « Productivity and Business Processes » portée par Microsoft 365 et Dynamics 365 affiche une croissance de 7%.

De façon assez remarquable, on notera que les offres Microsoft 365 « personnel et famille » (donc hors entreprises) comptent désormais 61,3 millions d’utilisateurs (croissance de 13% en un an).

5/ Selon Microsoft, son service de Cloud Gaming a été au moins utilisé une fois par 20 millions d’utilisateurs. Un chiffre qui a doublé depuis le début de l’année. Le Cloud Gaming n’en est qu’à ses débuts mais c’est la première fois qu’un acteur de ce marché avance des chiffres d’utilisation.

