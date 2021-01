Pour MV Group, le gestionnaire de mot de passe Last Pass reste un outil primordial. « Le navigateur est notre outil de travail et Last Pass vient se greffer sur le navigateur », explique Gergory Lozachmeur, responsable informatique de MV Group.

En faisant de Last Pass un module d’extension, MV Group déleste l’utilisateur de l’obligation de se souvenir de tous les mots de passe. « Il suffit à un utilisateur d’installer le gestionnaire de mot de passe sur son navigateur, de saisir son mot de passe maître pour avoir accès à tous ses applications », précise-t-il.

Dans le contexte actuel, Last Pass permet de répondre aux problématiques d’informatique nomade et de « libérer les utilisateurs des contraintes liées à un positionnement géographique », conclut Grégory Lozachmeur.

Pour voir un extrait de la vidéo:

 

Pour voir la vidéo complète, cliquez ici: