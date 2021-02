Neo4j, éditeur spécialisé dans les bases de modèles abstraits de dessins de réseaux reliant des objets, annonce la disponibilité générale et donc le lancement officiel d’Aura Enterprise, sa base de données cloud conçue spécialement pour les entreprises qui créent des applications critiques basées sur les graphes.

Outre sa simplicité d’utilisation, Neo4j met en avant les caractéristiques d’Aura Enterprise suivantes : la gestion de larges volumes de données comportant des milliards de nœuds et de relations pour des requêtes ultra-rapides et le chiffrement de bout-en-bout, l’isolation VPC intégrée et le contrôle d’accès basé sur les rôles, ainsi qu’au niveau des nœuds, pour une sécurité maximale des données.

Les entreprises bénéficieront également d’une tarification transparente, simple et à la demande basée sur la consommation réelle. En adoptant cette édition Cloud, les DSI profitent d’une meilleure fiabilité pour les applications critiques : conformité ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité), architecture auto-réparatrice garantissant une disponibilité de service de 99,95%, mises à jour et correctifs appliqués sans interruption…

Ils bénéficient aussi bien sûr d’un accompagnement personnalisé premium avec une réponse aux incidents de sévérité 1 en une heure et un accès à la plus grande communauté d’experts de graphes, garantissant aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour leur prochaine application révolutionnaire.