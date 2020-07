Historiquement, les services informatiques se sont toujours attachés à produire et délivrer des applications qui répondent aux spécifications, métiers ou techniques, mais sans nécessairement tenir compte du ressenti de leurs utilisateurs et de l’expérience numérique proposée. Nexthink intervient sur cet aspect des solutions logicielles auquel, selon une étude Vanson Bourne, 78% des responsables informatiques sont désormais sensibles.

Avec sa solution cloud native en mode SaaS Nexthink Expérience, l’éditeur aide les informaticiens à identifier les dysfonctionnements à résoudre en priorité, à en comprendre les causes potentielles et à mettre en œuvre leur remédiation de manière rapide et efficace. L’ensemble de ces éléments est fédéré au sein d’un Optimization Hub, véritable centre de pilotage et d’analyse de l’expérience numérique des collaborateurs, qui permet de se concentrer sur la façon dont l’IT est consommée et non plus seulement sur la manière dont elle est délivrée par le département informatique.

Le ressenti des utilisateurs, corrélé avec des centaines de métriques techniques, est quantifié au travers d’un Digital Expérience Score. Un autre indice, Issue Rank, fournit des recommandations sur les incidents techniques à résoudre en priorité pour un impact significatif sur l’expérience numérique.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle, une fonction CauseDetect analyse plusieurs millions de points de données pour identifier les causes potentielles de dysfonctionnement.

Enfin, des Playbooks fournissent aux DSI et développeurs des préconisations de résolution en s’appuyant sur la collecte de données et la remédiation automatisée proposés par Nexthink Engage et Nexthink Act afin de résoudre les incidents courants.

« A l’ère de la transformation digitale et face à des exigences accrues de la part des clients et des collaborateurs, ne pas investir dans des expériences numériques modernes présente un risque pour les organisations » avertit Andrew Hewitt, analyse au Forrester. « Une expérience numérique exceptionnelle se traduit par un accroissement de la productivité et du niveau d’engagement des collaborateurs. A contrario, des performances IT médiocres entravent la productivité et sont sources de frustration et de démotivation. »

Decouvrez Nexthink Experience en vidéo et en moins de 2 minutes :