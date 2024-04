nLighten, plateforme d’infrastructures numériques, annonce ce jour l’acquisition stratégique de sept datacenters Edge auprès d’EXA Infrastructure. Cette opération stratégique vise à renforcer la position de nLighten en tant que leader sur le marché européen des datacenters et à développer son implantation et son offre de services en Europe. Pour EXA Infrastructure, cette transaction lui permet de poursuivre ses investissements et de se concentrer sur son activité réseau fibre terrestre et sous-marine. nLighten et EXA sont des sociétés du portefeuille d’I Squared Capital, un investisseur international indépendant de premier plan dans le domaine de l’infrastructure.

Grâce à l’acquisition de ces sept datacenters, la présence européenne de nLighten s’étend désormais à la Belgique, la Suisse et l’Espagne. Elle développe également la présence de nLighten sur des marchés existants, notamment l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Cette expansion porte le nombre total de centres de données périphériques de nLighten à 34 en Europe, y compris les principaux centres d’affaires d’Amsterdam, Londres, Paris, Madrid, Genève, Zurich et Gand.

L’extension de sa couverture européenne permet à nLighten de fournir à ses un meilleur niveau de service sur tout le continent grâce à un réseau qui garantit un traitement des données à faible latence et des déploiements géographiquement décentralisés pour assurer une continuité et une évolution optimales de leur activité, quelles que soient les applications spécifiques des clients.

« Le paysage numérique fait face à une croissance fulgurante, notamment du fait de l’adoption rapide de l’intelligence artificielle dans tous les secteurs d’activité. Ce paysage dynamique offre de nombreuses opportunités aux infrastructures, mais nécessite également des solutions de datacenters de haute qualité, durables et évolutives. En augmentant notre base opérationnelle européenne, nos clients bénéficieront du portefeuille diversifié de nLighten, y compris une large gamme de services de colocation, de connectivité et de prestations sur site », explique Harro Beusker, co-founder and CEO de nLighten.

« C’est le début d’une collaboration prometteuse avec notre société sœur, nLighten, alors que nous nous concentrons chacun sur nos compétences de base pour mieux remplir nos missions. Cette cession permet à EXA Infrastructure de se concentrer exclusivement sur la construction et l’exploitation de l’infrastructure réseau critique pour servir la croissance de nos clients », ajoute Nick Collins, directeur commercial d’EXA Infrastructure.