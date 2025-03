Interconnecter ses ressources IT, son cloud et ses utilisateurs n’a jamais été aussi fluide et « souverain ». La nouvelle plateforme nConnect – déployée dans plusieurs datacenters européens du tout aussi européen nLighten, promet vitesse, flexibilité et sécurité pour les entreprises en quête de réactivité.

nLighten, acteur majeur en Europe dans le domaine des infrastructures numériques et spécialiste des datacenters Edge, annonce la mise en place de nConnect, une plateforme dédiée aux services réseau. Celle-ci est désormais accessible dans plusieurs des datacenters Edge de nLighten compatibles avec cette solution.

Pour rappel, nLighten s’est démarqué en France en 2023 en acquérant Euclyde Datacenters pour profiter de leur forte implantation régionale afin de rapidement prendre de l’ampleur en France. L’acteur européen s’est fixé pour objectif de fournir des solutions de colocation et de connectivité à faible latence, adaptées aux besoins des entreprises et des utilisateurs finaux. Ils mettent un fort accent sur la durabilité, en intégrant des solutions énergétiques innovantes, comme la récupération de chaleur pour les communautés locales et l’utilisation d’énergies renouvelables.

Grâce à nConnect, les entreprises disposent d’une connectivité directe vers les datacenters, Internet ainsi que différents fournisseurs de cloud. La plateforme s’appuie sur une infrastructure réseau récente, fiable et diversifiée, actuellement présente dans 12 des 34 datacenters Edge exploités par nLighten.

Services disponibles et principaux avantages

La gamme de services proposés inclut Cloud Connect, DC Connect, l’accès Internet Direct (DIA) ainsi que le Transit IP (IPT). Ces services s’intègrent directement aux installations existantes des entreprises présentes dans les datacenters nLighten, permettant notamment :

> Un déploiement rapide et des capacités de bande passante ajustables.

> Une architecture réseau moderne, incluant segmentation, protection contre les attaques DDoS et outils d’analyse avancés.

> Un modèle contractuel simple avec SLA clairement défini, sans obligation d’engagement à long terme.

> Un guichet unique regroupant plusieurs services afin de simplifier la gestion et réduire les coûts.

Fonctionnalités et aspects techniques

Selon Joachim van Collenburg, vice-président produit chez nLighten, les atouts techniques principaux de nConnect résident dans la rapidité de mise en œuvre, l’adaptabilité des services proposés et la qualité de l’architecture réseau utilisée. Il souligne également que cette plateforme répond particulièrement aux besoins des entreprises souhaitant déployer rapidement un centre de performance Edge dans une nouvelle zone géographique, ou encore celles cherchant des solutions efficaces de reprise après sinistre avec une approche de géoredondance.

Déploiement actuel et perspectives

La plateforme nConnect est actuellement déployée sur quatre marchés européens principaux où nLighten possède des infrastructures, notamment :

* Pays-Bas : Amsterdam (AMS1 et AMS2)

* Allemagne : Francfort (FRA1)

* France : Paris (PAR2)

* Royaume-Uni : Birmingham (BHX1), Bristol (BRS1), Chester (MAN1), Leeds (LBA1), Liverpool (PLP1), Milton Keynes (LTN1), Nottingham (EMA1), Swindon (BRS2)

Une extension vers d’autres datacenters Edge est prévue courant 2025 afin d’améliorer la couverture réseau européenne et de renforcer la disponibilité des services à faible latence.

Confidentialité et sécurité des données

Selon le fournisseur, qui s’inscrit dans la mouvance de la souveraineté européenne, nConnect met l’accent sur la sécurité des données avec des réseaux Ethernet privés et des services IP sécurisés. Cette plateforme est adaptée aux environnements sensibles, denses ou nécessitant des traitements avancés tels que l’intelligence artificielle, en garantissant une protection élevée et une gestion sécurisée des flux de données.

La plateforme nConnect est opérationnelle dès à présent.

À lire également :