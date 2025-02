Ça aurait pu être un mauvais poisson d’avril… Mais ce n’était qu’un « test » ! Microsoft a brièvement expérimenté une version gratuite de sa suite Office 365 pour Windows financée par la pub. Mais, heureusement, cette version « cauchemar » n’a pas vocation à être généralisée…

Cette semaine, en toute « discrétion » – même si, de nos jours, le concept n’existe pas sur Internet – Microsoft a mené des tests limités d’une version gratuite et financée par la publicité de sa suite bureautique Office 365 (Word, Excel, PowerPoint) sur Windows. L’information étant vite devenue virale, l’éditeur a été obligé de réagir en affirmant qu’il n’avait pas de plan pour lancer une telle version à grande échelle.

C’est le site Beebom qui a repéré en premier l’existence d’une version gratuite de la suite bureautique Office pour Windows. Cette version inclut les applications Word, Excel et PowerPoint avec des fonctionnalités de base, tout en étant supportée par la publicité pour compenser l’absence de revenus par abonnement.

La version testée s’exécute directement sur le bureau, contrairement aux applications Web d’Office 365 (pour rappel, cette version en ligne est gratuite). Mais elle impose de notables restrictions. Même si l’application fonctionne sans connexion Internet permanente (contrairement aux Web Apps Office), les documents ne peuvent être enregistrés que sur OneDrive et non en local. En outre, cette version de Word ne permet pas d’accéder aux outils de mise en forme avancés, tels que le réglage de l’interligne ou le placement de texte autour des images, tandis que les fonctions analytiques d’Excel (comme les tableaux croisés dynamiques) et les options de personnalisation dans PowerPoint (animations, enregistrements d’écran, etc.) sont également désactivées. Enfin, un bandeau publicitaire persistant et une vidéo publicitaire de 15 secondes diffusée toutes les quelques heures viennent interrompre l’expérience, rappelant l’aspect « financé par la publicité » de cette version officiellement inexistante.

Dit autrement, cet Office Windows gratuit n’avait pas grand intérêt et présentait même plus de limitations et de désagréments que la version Web d’Office 365.

Le truc, c’est que cette version n’aurait pas vraiment dû fuiter. C’était une expérimentation très limitée sur un public cible (et – on l’espère – compatissant et compréhensif). Vu l’ampleur médiatique déclenchée par la fuite, l’éditeur a rapidement clarifié la situation : « Microsoft a mené des tests limités. Actuellement, il n’y a aucun projet de lancement d’une version gratuite avec publicités des applications bureautiques Microsoft Office. »

En attendant, il est toujours possible d’utiliser sans payer les Office Web Apps de Microsoft et les nombreuses suites bureautiques concurrentes, tels OnlyOffice, OpenOffice, LibreOffice, FreeOffice, etc.

