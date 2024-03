Officiellement, Microsoft fait le forcing tous azimuts pour imposer Microsoft 365 et son approche 100% cloud de la collaboration et de la bureautique d’entreprise. Mais l’éditeur reconnaît qu’il existe toujours un marché pour les logiciels en licence perpétuelle (à achat unique) et annonce Office 2024.

Il y a trois ans, nombreux étaient ceux qui se demandaient si Office 2021 ne serait pas la dernière édition « non cloud » proposée par Microsoft. Et Microsoft semblait même vouloir totalement abandonner le nom « Office » au profit de la sa marque cloud « Microsoft 365 ».

En matière de bureautique collaborative, Microsoft 365 a du sens pour la plus grande partie des entreprises et pour les individus : un tarif mensuel raisonnable, une infrastructure internet qui facilite la collaboration, des outils bureautiques très complets sur PC, Mac, et appareils mobiles, l’intégration de l’IA, etc.

Pour Microsoft, l’adoption du cloud est aussi une fantastique aubaine pour conquérir de nouveaux clients payants alors que la suite Office demeure l’un des logiciels les plus piratés au monde.

Seulement, le principe du cloud et de l’abonnement mensuel ne séduit pas tout le monde et ne répond pas nécessairement aux besoins de toutes les organisations surtout dans les univers hyper-règlementés et contrôlés.

Dit autrement, et probablement au grand dam de Microsoft, il existe encore et toujours un marché pour sa suite « Office » en « achat unique ». L’éditeur l’a bien compris et annonce la sortie d’ici la fin de l’année d’Office 2024 LTSC (pour entreprises).

La version entrera en « bêta » dès le mois prochain (Avril). L’éditeur précise que les versions LTSC 2024 d’Office Pro, Office Standard et Office Embedded, n’intègreront pas Teams (conformément aux annonces récentes de l’éditeur qui tente toujours d’échapper aux sanctions de l’UE) qui peut être téléchargé séparément, ni Microsoft Publisher dont Microsoft a récemment annoncé l’abandon. L’éditeur ne donne pas de détail sur l’avenir de Visio et de Project mais promet de préciser prochainement ce qu’il adviendra de ces deux outils ancestraux. En revanche, pas un mot sur Microsoft Access, la base de données qui existe toujours dans le pack Microsoft 365 (jusqu’à quand ?) dont l’avenir semble très incertain.

Microsoft n’a pas détaillé les nouveautés de cette édition 2024. L’éditeur se contente d’expliquer que « les nouvelles fonctionnalités d’Office LTSC 2024 comprennent de nouvelles options de création de réunions et des améliorations de la recherche dans Outlook, des dizaines de nouvelles fonctionnalités et fonctions Excel, y compris les graphiques dynamiques et les tableaux, ainsi que des performances, une sécurité et une accessibilité améliorées ».

Les composantes de cette suite « perpétuelle » devraient être dénuées de bien des fonctionnalités connectées et collaboratives de la version Microsoft 365 et être totalement dénuées de l’IA « Copilot Pro » ou « Copilot for 365 ».

Microsoft encourage néanmoins grandement les clients actuels d’Office 2016 et Office 2019 dont la fin de vie commence à approcher (elle est annoncée pour Octobre 2025). Et – histoire de les motiver un peu plus – l’éditeur annonce d’ores et déjà une augmentation de prix de ces versions à licence perpétuelle : « Pour soutenir l’innovation continue dans ce créneau, Microsoft augmentera le prix d’Office LTSC Professional Plus, Office LTSC Standard, Office LTSC Embedded et des applications individuelles jusqu’à 10 % au moment de la disponibilité générale ».

Par ailleurs, Microsoft annonce que les consommateurs auront aussi droit à leurs déclinaisons « 2024 » des actuelles versions « Office Home & Student » (Word, Excel, PowerPoint) et « Office Home & Work » (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, disponible en France sous le nom « Office Famille et Petite Entreprise 2021« ) sans donner de détail mais en précisant que ces versions ne connaîtront pas, elles, d’augmentation de prix.

Enfin, pour couper court à toute rumeur, Microsoft annonce déjà que ces versions « 2024 » ne seront pas les dernières. L’éditeur compte produire au moins encore une version à licence perpétuelle dans les années à venir…

