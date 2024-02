Microsoft annonce la date de fin de vie de Publisher : à partir du 13 octobre 2026, le célèbre logiciel de PAO de Microsoft sera officiellement abandonné et quittera la suite Microsoft 365.

Tout a une fin… y compris les logiciels. L’outil de mise en page et PAO, Microsoft Publisher, toujours très utilisé dans les entreprises pour la création de documents et prospectus mais aussi dans les clubs et associations, est né il y a 33 ans, en 1991 ! Plus ou moins destiné à concurrencer Adobe PageMaker, puis Quark Xpress et Adobe Indesign, il n’a jamais vraiment séduit le monde de l’édition et de la PAO mais a trouvé sa place dans les services marketing, communication, voire RH de bien des entreprises.

Sauf que la PAO aujourd’hui n’intéresse plus grand monde. Et les entreprises communiquent bien davantage sur les réseaux sociaux qu’avec des imprimés.

C’est par un message glissé dans le « Centre de messages » de la console d’administration de Microsoft 365 que les clients ont appris la nouvelle. L’éditeur abandonne officiellement le produit qui ira rejoindre le cimetière numériques des logiciels tombés dans l’oubli : « Le 13 octobre 2026, Microsoft Publisher arrivera en fin de vie. Après cette date, il ne sera plus inclus dans Microsoft 365 et les suites « on-premises » existantes ne seront plus prises en charge. D’ici là, le support de Publisher se poursuivra et les utilisateurs peuvent s’attendre à bénéficier de la même expérience qu’aujourd’hui » explique ainsi le message envoyé.

Microsoft ajoute « en prévision du retrait de Microsoft Publisher, nous explorons des moyens modernes de réaliser d’autres scénarios Publisher courants dans des applications telles que Microsoft Word, PowerPoint et Designer. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’informations à partager ».

Microsoft Designer, même s’il est bien davantage centré sur la communication via le Web et les réseaux sociaux, s’annonce avec ses fonctionnalités IA et ses automatismes le candidat de prédilection pour satisfaire aux besoins de ceux qui font encore des prospectus. Pour peu que Microsoft s’y intéresse encore…

Adieu Publisher…

À lire également :