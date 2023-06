Microsoft a confirmé l’arrêt de Cortana dans Windows 10 et Windows 11 avant la fin de l’année. Une façon de laisser plus de place aux nouvelles IA génératives du groupe, dont le futur Windows Copilot mais aussi l’IA Bing qui chaque semaine gagne en maturité et en ouverture.

Cortana se prépare à faire ses adieux et à rejoindre Clippy au panthéon des technologies abandonnées de Microsoft. « À partir de fin 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana dans Windows en tant qu’application autonome… Ce changement ne concerne que Cortana dans Windows, et votre assistant de productivité, Cortana, continuera d’être disponible dans Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams display et Microsoft Teams rooms » annonce l’éditeur sur son site de support.

Cet abandon est logique. Cortana s’appuie sur des technologies anciennes, n’a jamais rencontré le succès (l’abandon des Windows Phone y étant pour beaucoup) et Microsoft a depuis totalement changé son approche.

En effet, pour tout ce qui est contrôle du PC à la voix, Windows 11 intègre une technologie plus élaborée et complète que Cortana depuis la mise à jour « 22H2 ». Dénommée « Voice Access » (Accès vocal), la fonction n’est pour l’instant disponible qu’en anglais mais va être étendue à d’autres langues prochainement.

Microsoft a plein d’autres IA

Et pour tout ce qui assistance par l’IA, Cortana ne peut faire le poids face aux nouvelles IA génératives de Microsoft. L’éditeur va lancer dans les prochains jours la Preview de « Windows Copilot », la nouvelle IA conversationnelle au cœur de Windows basée sur GPT-4. S’y ajoutent « Microsoft 365 Copilot » pour tout ce qui est conversation autour des documents, emails, calendriers, réunions ainsi que Bing Chat, l’IA du nouveau Bing, plus orientée sur la recherche de réponses à travers le Web.

Rappelons que toutes ces IA sont désormais extensibles via le même mécanisme de plugins que ChatGPT, ce qui devrait leur permettre à terme d’en faire beaucoup plus que Cortana pour vous assister au quotidien.

Bing Chat s’ouvre doucement

Au passage, Microsoft continue d’améliorer Bing Chat. Les conversations autorisent désormais plus de 30 interactions au cours de la même session (on se souvient que Microsoft avait bridé à 5 interactions après les premiers jours de tests pour limiter les risques d’hallucinations de l’IA). De plus, l’historisation est désormais active et intégrée à l’écran de discussion depuis quelques jours, ce qui permet de revenir sur une ancienne discussion afin de retrouver des éléments ou de poursuivre la discussion. Surtout, Microsoft a confirmé avoir commencé à ouvrir progressivement l’accès à Bing Chat depuis un autre navigateur Web qu’Edge. Aux USA, certains utilisateurs de Google Chrome et de Firefox ont confirmé avoir pu échanger avec l’IA conversationnelle Bing sans basculer sur Edge.

