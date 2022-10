La 10ème génération d’iPad fait entrer Apple dans les clous des règlementations européennes : les nouveaux iPad adoptent enfin le port USB-C. Au passage, le design évolue et les prix enflent.

Apple a lancé hier deux nouvelles tablettes : un nouvel iPad relooké et un nouvel iPad Pro en processeur M2. Mais l’histoire retiendra surtout l’arrivée d’un port USB-C en lieu et remplacement de l’ancestral port Lightning, un changement imposé par la nouvelle règlementation européenne qui veut faire de l’USB-C le port universel de tout appareil mobile dès 2024.

Un nouvel iPad

Révolution dans le bas de gamme. L’iPad « classique » abandonne son célèbre bouton et bénéficie d’un redesign directement inspiré des iPad Air et iPad Pro avec un écran à bords fins qui passent ainsi en 10,9 pouces (avec une résolution de 2360 x 1640 pixels). Il est animé par un processeur A14 Bionic (celui des iPhone 12 de 2020), d’un capteur d’empreinte latéral et d’une nouvelle caméra frontale de 12 MP. Fait marquant, elle est placée sur la bordure la plus large pour une utilisation en mode paysage de la tablette. Position désormais jugée « de prédilection » avec d’ailleurs pour ce nouvel iPad le support d’un nouveau clavier Magic Keyboard .Folio (avec Trackpad intégré). Un choix qui tend à montrer que les utilisateurs Apple privilégient de plus en plus les usages « ordinateur » sur leur iPad.

L’autre nouveauté, c’est le prix ! Apparemment, Apple a estimé que placer un port USB et changer le look justifiait une inflation du tarif. Le modèle de base démarre désormais à 589 € soit plus 150 € d’augmentation ! Pour payer moins, il faudra se tourner vers l’iPad 9ème génération qui reste au catalogue (à 439 €).

L’iPad Pro se muscle en M2

Apple a également annoncé un nouvel iPad Pro, toujours décliné en version 11 pouces et en version 12,9 pouces. Si le design évolue peu, on remarque vite que le port Lightning a été remplacé par un port Thunderbolt/USB 4 au format USB-C.

Mais cette édition 2022 de l’iPad Pro se veut surtout plus puissante grâce à l’adoption de la dernière puce d’Apple, le processeur M2 avec ses 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Selon le constructeur, elle permet non seulement à l’iPad Pro de supporter le Wi-Fi 6E mais aussi de bénéficier d’un « nouveau moteur multimédia et processeur de signal d’image, qui, combinés aux caméras avancées, permettent aux utilisateurs de capturer des vidéos ProRes pour la première fois et de transcoder des séquences ProRes jusqu’à 3 fois plus rapidement ».

L’iPad Pro démarre à 1069 € en version 11’’ et 1469 € en version 12,9’’. Là encore, l’introduction de cette nouvelle génération se traduit par une augmentation de prix non négligeable.

