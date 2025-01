En pleine expansion sur les cas d’usage de l’IA, l’éditeur Qlik met en avant une approche flexible et ouverte, favorisant des analyses avancées et une gouvernance efficace des données. Jacques Padioleau, VP Europe du Sud de Qlik est l’invité IT de Guy Hervier cette semaine.

Qlik est l’un des grands acteurs de l’analyse de données, de la business intelligence et de la visualisation de données. Rachetée en 2016 par Thoma Bravo, l’entreprise a su se réinventer et réinventer son logiciel QlikView à l’ère du Cloud et des solutions SaaS avec sa plateforme Qlik Sense. Cette plateforme d’analyse de données en libre-service permet aux utilisateurs de créer très simplement des visualisations interactives et des tableaux de bord personnalisés. Elle se distingue surtout par son moteur associatif unique, qui permet de relier des données provenant de différentes sources et de les analyser de manière flexible et intuitive. Un moteur qui s’est avéré incroyablement pertinent alors que les données se distribuaient dans les clouds et les datalakes.

Récemment, Qlik a musclé son jeu dans l’univers data et IA en dopant ses connecteurs vers les poids lourds du secteur : SAP, Databricks et Snowflake. Objectif ? Fluidifier au maximum les flux de données pour les entreprises qui ont soif d’IA et d’analytics de pointe. Un coup d’accélérateur qui tombe à pic pour répondre aux besoins explosifs du marché.

Pour évoquer ces évolutions, mais aussi les nouveaux besoins IA et Data des entreprises, Jacques Padioleau, Vice-président pour l’Europe du Sud de Qlik, est notre invité de la semaine.

D’emblée, Jacques Padioleau souligne l’importance du prochain Sommet pour l’action sur l’IA qui se tiendra à Paris : « On entend parler d’IA tous les jours, mais remettre l’IA comme un service général et discuter d’une gouvernance au niveau mondial, c’est un sujet très important. » Et face à ceux qui redoutent de sacrifier l’innovation au profit de la régulation, il souligne la nécessaire flexibilité : « C’est bien de se poser des questions, de définir un cadre, quitte à le faire évoluer, afin que tout le monde puisse bénéficier de l’IA. »

Jacques Padioleau déchiffre pour nous la vision de son entreprise qui repose aujourd’hui sur trois piliers : l’intégration, l’analytics et l’IA. Qlik entend proposer une solution globale, tout en laissant le choix à ses clients : « Nous restons indépendants et interopérables avec les trois grands hyperscalers et proposons également une version on-premise pour ceux qui en ont besoin. ». Et face aux cas d’usage en entreprise de l’IA générative, l’éditeur mise sur l’agilité et la diversité, préférant se connecter à tous les LLM du marché plutôt que de perdre de l’énergie à créer son propre modèle.

Avec Guy Hervier, il revient aussi sur la fusion de Qlik et Talend, finalisée en mai 2023. Jacques Padioleau rappelle que les deux sociétés sont désormais intégrées sous la plateforme « Qlik Talend Cloud ». « Notre PDG avait déjà cette idée en tête depuis 2019» explique-t-il. « Les équipes travaillaient sur une intégration possible. Aujourd’hui, on a déjà réalisé 80 % du développement ». La force de ce rapprochement repose sur la complémentarité des offres en matière de réplication (CDC), de qualité de données et de catalogage, tout en préservant la R&D de Talend en France : « On a conservé les équipes d’Aix et Nantes, et on renforce même leurs effectifs. »

Pour finir, notre invité éclaire la stratégie de Qlik qui s’appuie aussi sur des rachats ciblés (Kindy, Hopsolver…) pour rester à la pointe de l’innovation, notamment dans l’analytique et la gestion de données. Avec une feuille de route ambitieuse qui, selon Jacques Padioleau, « ne freinera pas l’innovation, mais permettra de l’orienter dans un cadre plus fiable et pérenne ».

