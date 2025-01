Simplifier la préparation des données pour mieux exploiter l’IA : avec Data Flow, Qlik transforme une tâche complexe en une expérience fluide et accessible. Résultat, moins d’attente, plus d’insights, et une productivité renforcée pour les équipes.

À l’heure où l’IA prend une place toujours plus prépondérante dans les entreprises, la préparation des données demeure un défi souvent sous-estimé alors qu’elle est l’une des clés essentielles à la pertinence des analyses et des réponses des modèles. De la collecte à la consolidation, ce travail de fond indispensable requiert un temps considérable et mobilise des compétences variées. Et les outils mis à disposition ne sont pas toujours adaptés aux nouveaux besoins et à la complexité croissante. Pour aider les entreprises face à ces défis, Qlik complète ses outils de visualisation et de data integration, data quality, analytics et IA en enrichissant sa plateforme Qlik Cloud Analytics d’un nouveau module baptisé « Data Flow ».

Avec Data Flow, Qlik mise sur une approche visuelle et intuitive pour simplifier et accélérer le nettoyage, la combinaison et la mise en forme des données. Accessible même à des utilisateurs peu techniques, cette fonctionnalité se distingue par son interface en glisser-déposer et des possibilités de configuration sans code ou en mode « low-code ». Résultat : la préparation de données « AI-ready » devient plus fluide, moins chronophage et moins dépendante d’équipes IT spécialisées.

« Avec Data Flow, nous permettons à un plus large éventail d’utilisateurs de préparer en toute confiance des jeux de données prêts pour l’IA, sans nécessiter d’expertise technique. Cette innovation supprime les obstacles traditionnels et accélère le passage des données brutes aux informations exploitables, aidant les organisations à générer de la valeur plus rapidement et plus efficacement » résume Brendan Grady, Executive VP et GM de la division Analytics chez Qlik. Cette solution vise en effet à lever les freins que sont le manque de ressources techniques et le temps passé à de longues phases de script.

En s’intégrant de bout en bout à Qlik Cloud Analytics, Data Flow facilite la transition entre la préparation et l’analyse des données, sans couture. Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer sur la production d’insights actionnables, gages de décisions plus rapides et mieux éclairées. Un gain de productivité essentiel dans un contexte où l’agilité et l’exploitabilité des données font la différence pour rester compétitif.

Disponible dès à présent pour tous les clients Qlik Cloud Analytics, « Data Flow illustre notre volonté de démocratiser la data et l’IA, et de réduire autant que possible les barrières techniques qui freinent l’innovation » conclut l’éditeur.

 <

À lire également :