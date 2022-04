Orange a présenté hier sa nouvelle Box Internet. Sa Livebox 6ème génération affiche un design premium focalisé sur la fibre et la performance WiFi.

Deux ans et demi après sa minimaliste Livebox 5, Orange revient à la charge avec une nouvelle box Internet au design plus compact, plus moderne et plus premium avec un afficheur minimaliste afin de rester la plus économe et écoresponsable possible. Une volonté qui avait déjà marqué la génération 5 mais qui n’a pas freiné cette fois l’innovation technologique.

Cette Livebox 6 est ainsi fabriquée pour être facilement réparable et avec une coque 100% en plastique recyclé et recyclable. Et sa veille comporte deux niveaux de programmation pour automatiquement considérablement limiter sa consommation électrique lorsqu’elle est peu ou pas utilisée.

Cette Livebox 6 est plutôt pensée pour une installation à la verticale avec ses finitions en tissu de chaque côté rappelant le look de bien des enceintes autonomes. Elle est dotée d’un écran tactile en technologie e-Ink pour limiter la consommation d’énergie. On saluera cependant la volonté de réintégrer un écran (la Livebox 5 se limitait à un jeu de 3 LEDs) basse consommation qui simplifie grandement la prise en main et l’installation (notamment grâce à l’affichage de QR-Codes) mais aussi les diagnostics, la gestion du WiFi ou encore les tests de débit.

Pensée pour aujourd’hui et demain, cette Livebox 6 fait table rase du passé : exit l’ADSL et le VDSL, cette nouvelle box Internet n’est compatible qu’avec la fibre. Du coup, Orange la lance à la fois sur le marché grand public et sur le marché professionnel (puisqu’elle accompagnera les nouvelles offres Livebox Pro Fibre et Open Pro Fibre).

Puisque nous évoquons les usages professionnels, on notera au passage que la Livebox Pro 6 est dotée de 2 lignes dédiées aux usages téléphoniques (usages voix VoIP), aux usages d’alarmes, et aux paramétrages avancés tel le VPN Nomade.

Deux nouveautés ont attiré notre attention.

La première est la présence du WiFi 6E. Cette Livebox 6 est ainsi la première Box française à incorporer en standard la dernière déclinaison de la norme sans fil avec le support des bandes 2,4 et 5 GHz mais également le support du 6 GHz. Il en résulte une connexion sans fil plus stable, une bande passante améliorée et une couverture plus étendue. La Box est conçue pour fonctionner le répéteur WiFi 6 (et non 6E) d’Orange : jusqu’à 3 répéteurs peuvent être associés en mode Mesh pour un maillage réseau limitant les pertes de bande passante tout en multipliant la superficie couverte.

La seconde est la présence d’un cinquième port Ethernet haute vitesse. On retrouve, comme pour toutes les Livebox précédentes, 4 ports Ethernet Gigabit. Mais la Livebox 6 est aussi équipée d’un cinquième port Ethernet RJ45 à 2,5 Gb/s. Un choix un peu atypique mais qui permet éventuellement de tirer pleinement profit du débit de la fibre qui dans les offres Orange peut atteindre les 2 Gb/s.

On notera au passage que cette Box (comme les précédentes) n’intègre pas de player TV. Il ne s’agit là que d’un routeur fibre. Et Orange n’a pas jugé utile de concevoir un nouveau boîtier TV qui, il est vrai, supporte déjà les normes 4K UHD et le Dolby Atmos. C’est donc bien le boîtier TV ultra compact de la Livebox 5 qui accompagnera la Livebox 6.

La Livebox 6 sera disponible à partir du 7 avril mais sera dans un premier temps uniquement destinée aux clients de la nouvelle offre Livebox Max (34,99€/mois la première année, puis 54,99€/mois), offre qui donne accès à de nouveaux services comme la mise à disposition d’une Airbox 20Go/mois, de nouvelles options de Replay TV, des appels illimités depuis le fixe vers les mobiles européens.

« Je suis particulièrement fière de lancer aujourd’hui la Livebox 6, la première box commercialisée intégrant la nouvelle norme wifi 6E », se réjouit Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe, CEO d’Orange France. « Avec la crise sanitaire, la digitalisation de la société a connu une accélération inédite, notamment dans les usages à domicile : le besoin d’une connexion wifi performante, ultra rapide et avec une couverture étendue, est devenu fondamental. Pour nos clients Fibre, particuliers comme professionnels, la Livebox 6 offre le meilleur des wifi, et répond au besoin d’être accompagné dans leurs nouveaux usages, grâce à nos spécialistes wifi. Avec son design totalement repensé par rapport aux générations précédentes, la Livebox 6 a été conçue dans un souci de limiter son empreinte carbone et de s’intégrer dans une logique d’économie circulaire. »