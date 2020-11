Alors que tous les yeux sont tournés vers les USA et leur rocambolesque élection présidentielle, le petit univers de l’IT ne s’est pas arrêté pour autant. Guy Hervier et Jean-François le Nilias déchiffrent en vidéo les principales actualités de la semaine.

Leur attention s’est particulièrement portée sur le grand événement virtuel organisé par OVHcloud à l’heure où l’on parle beaucoup dans les sphères politiques de clouds souverains et de certification SecNumCloud ainsi que sur la dernière étude de Synergy Research Group autour des parts de marché des grands acteurs du Cloud.

De cloud, il en également question sur ce qui est sans aucun doute la fuite de la semaine : Microsoft prépare une offre pour que chacun puisse disposer à la demande (et sous forme d’abonnement) d’un PC dans le cloud.

Autre focus de la semaine, les salaires dans l’IT et leur évolution en cette année de crise sont au coeur d’une étude Hays alors que le marché de l’emploi se fait très incertain pour les prochains mois.

Enfin, Guy Hervier et Jean-François le Nilias nous parlent également du démarrage de la 5G en France, de l’empreinte du numérique, de Zoom et d’IBM…

  

EN BREF, CETTE SEMAINE

00:40 Microsoft prépare une offre de PC dans le cloud

Probablement destiné à compléter l’offre Microsoft 365 Business, l’éditeur prépare un service « Desktop as a Service » permettant aux utilisateurs de disposer d’un PC dans le cloud pour accéder à des applications depuis n’importe quelle machine y compris non Windows. Un service qui s’annonce indispensable au succès du futur « Windows 10X ».

Pour en savoir plus : Microsoft prépare une offre « CloudPC »

04:47 OVHcloud célèbre son écosystème et muscle le bare-metal

Cette semaine a été marquée par le grand évènement virtuel « OVHcloud Ecosystem Experience 2020 ». Le leader européen du cloud prépare une nouvelle infrastructure dotée de machines puissantes avec GPU. Elle sert aussi de fondation à de nouveaux services permettant aux entreprises d’allouer des clusters Nutanix et NetApp (VMware étant déjà supporté) préinstallés. Elle servira surtout à accueillir de nouveaux services PaaS orientés intelligence artificielle et machine learning.

À lire également :

>> OVHcloud célèbre son écosystème et se prépare à une certification SecNumCloud

>> Au coeur de Gaia-X, le métacloud européen : Entretien avec son CTO adjoint Alban Schmutz

07:40 Zoom ajoute du sous-titrage en direct à sa visioconférence

Teams et Skype sont depuis longtemps capables d’afficher un sous-titrage en direct des visioconférences (et même une traduction temps réel). La startup « Otter.ai » profite des nouvelles ouvertures de la plateforme Zoom pour proposer un tel sous-titrage à vos visios sous Zoom.

09:35 IBM en mode « dégraissage du Mamouth »

En pleine transformation et réorganisation, avec un split annoncé en deux entités, Big Blue serait sur le point de supprimer 40 000 emplois dans le monde, dont 10 000 en Europe, sur les 352 000 que compte le groupe.

À lire également : IBM se sépare de son activité d’infogérance…

11:38 Le marché du cloud public en 2020

AWS et Azure détiennent plus de 50% du marché mondial du Cloud. C’est ce qui ressort de la dernière étude de Synergy Research Group. AWS reste cependant très en tête avec plus de 33% de parts de marché.

À lire également : Le cloud d’Alibaba passe devant celui d’IBM

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:09 Étude HAYS France sur les rémunérations dans l’IT

Le marché de l’emploi IT continue de préserver une bonne dynamique malgré la crise. Certes, les salaires se stabilisent mais l’accélération de la transformation digitale maintient l’activité du secteur informatique. Une étude qui fait écho à une autre étude du même genre publiée par PageGroup à la rentrée. Avec les mêmes travers dénoncés par les DSI (cf. Parole de DSI).

À lire également :

>> Marché de l’emploi IT et rémunération des métiers de l’IT en 2021

>> Parole de DSI : Cher analyste, très cher analyste…

À SUIVRE CETTE SEMAINE

17:15 Le lancement de la 5G pourrait démarrer dès le 18 novembre.

L’ARCEP donne son feu vert pour un démarrage des offres commerciales 5G. Orange et Bouygues Telecom sont prêts.

COUP DE COEUR/COUP DE GUEULE

18:30 Impact du numérique : Une étude BNP Paribas 3 Step IT bien trop partielle…

La pandémie a joué l’effet d’un accélérateur de transformation numérique. Selon une étude BNP Paribas 3 Step IT, cette accélération va aggraver la quantité de déchets électroniques à courts et moyens termes.

À lire également : La crise sanitaire aggrave l’empreinte écologique du numérique