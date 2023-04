L’allemand Paessler cherche à se développer sur le secteur industriel avec une nouvelle solution dédiée. Celle-ci rapproche les données issues des SI de gestion et des systèmes industriels.

Avec sa gamme PRTG Monitor, en version Network, Enterprise ou Hosted, Paessler propose des solutions de supervision et surveillance des réseaux qui permet de monitorer tous les systèmes, appareils, applications et autres objets connectés au réseau.

Si à l’origine, la société a surtout travaillé avec des grands comptes, elle développe depuis quelques années des solutions adaptées aux PME, notamment à travers des offres SaaS et accompagne en parallèle la progression des IoT.

Elle annonce le lancement d’une nouvelle solution baptisée PRTG OPC UA Server pour répondre aux besoins spécifiques du secteur industriel. OPC UA est l’un des standards d’échange d’informations et de services le plus répandu dans le secteur industriel. Il facilite entre autres la communication entre les systèmes en place, SCADA, MES, Internet Industriel des Objets (IioT)…

Combiné à Paessler PRTG, le serveur OPC UA offre aux administrateurs des SI et aux responsables OT la possibilité de surveiller plus efficacement leurs infrastructures Ce serveur étend le champ d’application des solutions PRTG en autorisant une vue d’ensemble des différents éléments informatiques et techniques des systèmes compatibles OPC UA. Cette consolidation se traduit notamment par un enrichissement des données de contrôle issues des composants IT ou OT. Par ailleurs, elle facilite aussi le traitement des alarmes, réparti entre les équipes. Globalement, cette convergence IT/OT devrait aider à rendre les processus plus efficaces dans les environnements industriels.

Dans un premier temps, cette extension fonctionnera exclusivement avec Paessler PRTG Network Monitor. Elle sera ensuite étendue à PRTG Hosted Monitor et Paessler PRTG Entreprise Monitor. « Le serveur OPC UA aidera les clients industriels à obtenir une vue d’ensemble de leurs réseaux et de leurs environnements industriels, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant les infrastructures de leurs usines »,a souligné Johannes Liegert, chef de produits IoT & industrie chez Paessler.

Cette incursion dans l’univers OT est des plus logiques. En 2020, PRTG s’était ouvert à la supervision de l’univers IIoT avec un connecteur Node-RED puis lancé en 2021 sa première solution verticale « Paessler Building Monitor ». La sortie du serveur OPC UA s’inscrit dans cette logique qui voit les entreprises de plus en plus faire converger les réseaux IT et OT.

Le serveur OPC UA est proposé en abonnement avec trois niveaux de prix différents en fonction des fonctionnalités. Il est disponible immédiatement.

