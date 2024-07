Avec une infrastructure basée sur le cloud hybride et des pratiques de recyclage exemplaires, Paris 2024 démontre que les grands événements sportifs peuvent être écologiquement responsables. Cette approche innovante allie sécurité, performance et respect de l’environnement, établissant un nouveau standard pour les compétitions internationales.

Paris 2024 est l’occasion de montrer que les grands événements sportifs peuvent allier performance technique et respect de l’environnement. En adoptant un modèle de recyclage des équipements informatiques et en promouvant l’écologisation des données, les Jeux olympiques de Paris 2024 peuvent inspirer d’autres événements dans cette voie durable. Comme le souligne le rapport Paris 2024, l’économie circulaire est au cœur des stratégies de ces Jeux, avec des initiatives telles que la réutilisation des équipements et la promotion d’une économie circulaire.

Cet événement mondial attirera près de 15 000 athlètes, 13,5 millions de spectateurs locaux, et mobilisant 45 000 bénévoles, sans parler des millions de téléspectateurs à travers le monde. Devant un tel public, le comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) doit assurer une performance et une sécurité optimales. Mais au-delà des prouesses sportives et techniques, Paris 2024 se doit aussi de donner l’exemple en matière de durabilité et de respect de l’environnement, notamment en matière de recyclage du matériel informatique.

Selon les Nations-Unies, le monde pourrait générer un record étonnant de 74,7 millions de tonnes de déchets électroniques en 2030. Actuellement, 17 % des déchets sont correctement recyclés dans le monde.

L’une des raisons en est le manque d’infrastructures adéquates et une sensibilisation accrue des consommateurs. La France a atteint un taux de recyclage des DEEE de 77 % en 2020, supérieur à la moyenne mondiale, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs ambitieux de recyclage de l’Union européenne.

Les Jeux Olympiques sont une entreprise colossale. Le système d’information olympique comprend des applications spécialisées pour la billetterie, la logistique et des logiciels modernes, basés sur une architecture cloud hybride. Ce système innovant allie performances et sécurité des données avec Alibaba Cloud et Atos comme partenaires technologiques clés.

Mais au-delà de cette infrastructure technologique de pointe, Paris 2024 doit aussi se démarquer par ses efforts environnementaux. L’impact écologique des grands événements sportifs est souvent critiqué et les Jeux Olympiques devraient être un modèle de gestion durable des ressources. Grâce à l’utilisation de stratégies de cloud hybride et de gestion de l’énergie, Paris 2024 vise à réduire considérablement les émissions de CO2 par rapport aux Jeux Olympiques précédents. Après les Jeux, plus de 10 000 tonnes de matériel informatique usagé seront collectées et recyclées, évitant ainsi la génération de déchets électroniques nocifs pour l’environnement. L’infrastructure informatique est optimisée pour maximiser l’efficacité énergétique et permettre une utilisation plus durable des ressources.

Le COJO a déjà fait de grands progrès en adoptant des méthodologies de développement agiles et en rationalisant l’équipe. Cependant, il est important d’aller plus loin et d’inclure une stratégie de recyclage et de réutilisation du matériel informatique utilisé dans les jeux. Selon un rapport d’Emmaüs Connect, la remise à neuf des appareils informatiques peut contribuer à lutter contre l’exclusion numérique tout en réduisant leur empreinte environnementale.

Paris 2024 est l’occasion de montrer que les grands événements sportifs peuvent allier performance technique et respect de l’environnement. En adoptant un modèle de recyclage des équipements informatiques et en promouvant l’écologisation des données, les Jeux Olympiques de Paris 2024 peuvent inspirer d’autres événements à suivre cette voie durable. Le recyclage et la réutilisation des équipements Informatiques constituent un enjeu environnemental et économique important.

En augmentant les taux de recyclage et en mettant en œuvre des stratégies de réutilisation efficaces, nous pouvons réduire notre impact sur la planète et créer une économie circulaire plus durable. En tant que spectateurs, participants et citoyens du monde, nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir ces efforts et encourager les organisateurs à continuer à œuvrer pour un avenir plus vert et plus responsable.

____________________________

Par Lydia Radix, Directrice Générale Western Europe, Jiliti

À lire également :