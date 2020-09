En cette période complexe pour les entreprises, la transformation numérique du secteur RH et des processus RH devient une des priorités de toutes les entreprises.

Acteur reconnu des solutions de recrutement et de gestion de l’intérim, PIXID intègre désormais la solution Visiotalent de CleverConnect au cœur de sa solution SaaS de recrutement, accessible à toutes les entreprises et agences d’emploi, pour digitaliser et fluidifier leur découverte, recensement et enrôlement de candidats, de la phase de publication des annonces jusqu’à la contractualisation.

Visiotalent est une technologie d’entretien vidéo différé qui modernise le recrutement et offre aux candidats une expérience conviviale et à distance. Elle aide les services RH à adapter leurs processus de sélection et à mieux recruter dans un monde du travail qui privilégie désormais les rendez-vous virtualisés et limite les rencontres présentielles.

En pratique, après la diffusion d’une offre d’emploi depuis PIXID, les recruteurs peuvent directement inviter les candidats à un entretien vidéo. Les candidats – qui ne prennent plus le temps ou n’ont plus l’opportunité d’écrire des lettres de motivation – ont la possibilité d’enregistrer une vidéo et ainsi de produire un contenu argumenté, personnel et différenciant dans un format qui s’impose peu à peu comme la nouvelle norme.

« Le recrutement de nouveaux talents est un enjeu clé pour les entreprises et être notamment capable de recruter à distance devient une capacité essentielle explique Étienne COLELLA, Président de PIXID. En cas de crise comme celle que nous avons connue avec la Covid-19, elle leur garantit également une continuité d’activité. En intégrant l’entretien vidéo différé de CleverConnect, nous proposons à nos clients une offre toujours plus dynamique, complète et interactive. Elle permettra une meilleure expérience candidats et RH, tout en accélérant la démarche de recrutement pour l’ensemble de ses parties prenantes, en supprimant encore davantage les barrières temps et physiques. »

Pour en savoir plus sur cette solution RH : https://www.pixid.fr/