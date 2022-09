Colt vient de publier une étude qui souligne l’importance d’une bonne connectivité et des services associés pour mener à bien des projets cloud. Pour les entreprises, l’heure n’est plus à la migration mais bien à se demander comment optimiser notamment leur connectivité cloud.

Baptisée Colt Annual Cloud Research Report 2022, cette étude annuelle dresse un panorama des usages actuels et futurs du cloud. Elle a été menée auprès de 500 décideurs informatique et responsables d’entreprise en Europe et en Asie.

Sans grande surprise, elle confirme l’importance croissante du cloud dans les systèmes d’information des organisations.

Selon ses résultats, 73% des responsables informatique ont déclaré qu’ils consacreront une « grande partie » de leurs dépenses à la migration cloud d’ici deux ans. Le crise du covid, par son implication sur le télétravail, a également renforcé la tendance et s’est traduite par une demande accrue de connectivité.

Selon l’étude, les projets peuvent achopper sur plusieurs obstacles. Classique, le budget représente toujours un frein majeur, notamment parce que l’intégration est souvent plus complexe que prévue. La complexité technique des solutions reste un autre facteur critique de la migration vers le cloud. Ce qui pose la question du choix des bons partenaires pour accompagner les projets à terme. Les responsables informatique interrogés ont cité les fournisseurs de connectivité et les consultants comme les deux types de partenaires vers lesquels ils se tournent le plus pour aboutir aux meilleures stratégies de migration.

Pour autant, l’étude montre que la migration vers le cloud de leurs différents workloads s’est plutôt faite plus facilement qu’attendu, que ces workloads soient la téléphonie, l’ERP, le CRM, les outils collaboratifs, le Call Center ou la solution de gestion RH.

Des résultats positifs qui expliquent pourquoi près de 80% des entreprises ont prévu de placer (ou ont déjà migré) leurs applications clés dans le cloud. Une migration également motivée par des raisons d’écoresponsabilité, 74% des responsables IT estimant que l’empreinte CO2 et écologique était un élément important considéré lors de leurs opérations Cloud.

Comme le souligne le sous-titre du rapport « from adoption to optimisation », pour bien des entreprises l’heure n’est plus à l’adoption, c’est déjà fait au moins en partie, mais désormais à l’optimisation pour réduire les dépenses et maximiser les usages.

Facteur sensible, des gains substantiels peuvent être réalisés lorsque la connectivité du cloud est optimisée. Si, venant de Colt, la mise en avant de ce facteur n’étonnera personne, l’optimisation de la connectivité n’en reste pas moins un point clé. L’amélioration des performances, une meilleure visibilité du réseau et une amélioration de la sécurité via de nouveaux services basés sur une approche SASE (Secure Access Service Edge) ne peuvent que faciliter l’adoption du cloud. Autre point clé, le cloud complique la gestion des besoins de bande passante.

Conclusion, plus de 60% du panel interrogé souhaite intégrer de la connectivité flexible, à la demande, aux futurs projets de migration cloud. Il y a des solutions… notamment chez Colt bien sûr…

À lire également :